Аргентина заработала фантастическую сумму за участие Месси в матче против африканской сборной

Чемпион мира-2022 сборная Аргентины выполнила задачу на сезон, квалифицировавшись на следующий Мундиаль. Во время международной паузы команда Лионеля Месси провела товарищеский матч против Анголы.

Товарищеский поединок Ангола – Аргентина состоялся в пятницу, 14 ноября. За этот поединок чемпионы мира получили солидный гонорар, сообщает 24 Канал з AS.

Сколько заработала Аргентина за матч с Анголой?

Встреча в Луанде на стадионе "11 ноября" стала частью празднования 50-летия независимости Анголы. Африканская страна сумела договориться с Аргентинской футбольной ассоциацией о проведении матча благодаря привлекательному финансовому предложению.

По информации источника, ангольцы заплатили Аргентине 12 миллионов долларов. Отдельным пунктом было прописано обязательное участие в матче ее лидера Лионеля Месси, который является главной звездой "альбиселесте".

Отметим, что победу в товарищеском матче одержала Аргентина. Голами у гостей отметились Лаутаро Мартинес и Лионель Месси. Эти же футболисты записали на свой счет по ассисту.

Отметим, что капитан сборной Аргентины отыграл практически весь матч. Главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони заменил Месси на 86-й минуте встречи.

Справка. Сборная Анголы в рейтинге ФИФА занимает 89-е место в рейтинге ФИФА. Зато действующие чемпионы мира занимают вторую строчку за Испанией.

Сыграет ли Месси на ЧМ-2026?