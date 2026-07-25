В финал никто не мог остановить южноамериканцев на поле, так что болельщики решили сделать это петицией. Несмотря на отсутствие каких-либо шансов на рассмотрение, электронный документ едва не стал наиболее популярен в истории, пишет 24 Канал .

Сколько человек потребовали убрать Аргентину из Мундиаля

Активно набирать подписантов петиция по дисквалификации Аргентины начала где-то на стадии 1/8 финала, когда Месси и компания спаслись от поражения Египта, а два эпизода с голами вызвали споры из-за решений, принятых в пользу южноамериканцев.

Перед полуфиналом против Англии убрать "альбиселесте" с главного спортивного события четырехлетия требовали уже три миллиона человек . Перед финалом с Испанией поддерживающих петицию становилось уже не просто миллионы, а десятки миллионов.

В конце концов, организаторы инициативы заявили, что остановились на отметке 23 миллиона 316 тысяч подписей из 170 стран мира. Это означает, что петиция лишь немного уступила наиболее популярному массовому обращению граждан в истории – так называемой кампании Jubilee 2000, когда до наступления 2000 года люди в более чем 80 государствах вручную собирали подписи за то, чтобы отменить государственный долг странам так называемого "третьего мира".

Авторы петиции написали, что благодарят Испанию за то, что выполнила свое обещание и оставила Месси и компанию ни с чем.

Как ответили в Аргентине на критику сборной

Сами аргентинцы никак не собираются признавать незаслуженность того, что их команда попала в финал.

Даже наоборот – там считают, что это их осудили, и вообще финал нужно переиграть , потому что словенский арбитр Славко Винчич якобы принял решения, прямо повлиявшие на результат.

Также в футбольной федерации Аргентины не собираются оставлять просто так все упреки СМИ и блоггеров о предвзятости ФИФА в их пользу. Юристы готовятся судебный иск относительно клеветы , собирая доказательства и требуя у всех критиков компенсаций.