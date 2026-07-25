До фіналу ніхто не міг зупинити південноамериканців на полі, тож вболівальники вирішили зробити це петицією. Попри відсутність будь-яких шансів на розгляд, електронний документ ледь не став найбільш популярним в історії, пише 24 Канал.

Скільки людей вимагали прибрати Аргентину з Мундіалю

Активно набирати підписантів петиція щодо дискваліфікації Аргентини почала десь на стадії 1/8 фіналу, коли Мессі і компанія врятувалися від поразки Єгипту, а два епізоди з голами викликали суперечки через рішення, ухвалені на користь південноамериканців.

Перед півфіналом проти Англії прибрати "альбіселесте" з головної спортивної події чотириріччя вимагали вже три мільйони людей. Перед фіналом з Іспанією тих, хто підтримує петицію, ставало вже не просто мільйони, а десятки мільйонів.

Зрештою організатори ініціативи заявили, що зупинилися на позначці 23 мільйони 316 тисяч підписів зі 170 країн світу. Це означає, що петиція лише трохи поступилася найбільш популярному масовому зверненню громадян в історії – кампанії Jubilee 2000, коли до настання 2000 року люди у понад 80 державах вручну збирали підписи за те, щоб скасувати державний борг країнам так званого "третього світу".

Автори петиції написали, що дякують Іспанії за те, що виконала свою обіцянку і залишила Мессі і компанію ні з чим.

Як відповіли в Аргентині на критику збірної

Самі аргентинці аж ніяк не збираються визнавати незаслуженості того, що їхня команда потрапила до фіналу.

Навіть навпаки – там вважають, що це їх засудили, і взагалі фінал потрібно переграти, бо словенський арбітр Славко Вінчич нібито ухвалив рішення, які прямо вплинули на результат.

Також у футбольній федерації Аргентини не збираються лишати просто так усі закиди ЗМІ та блогерів про упередженість ФІФА на їхню користь. Юристи готуються судовий позов щодо наклепу, збираючи докази і вимагаючи у всіх критиків компенсацій.