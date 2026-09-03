"Думай, что говоришь": Соболенко грубо ответила журналисту на US Open

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко высокомерно отнеслась к журналисту во время пресс-конференции на US Open. Вопросов о войне в Украине не задавалось.

Лидер мирового тенниса не смогла полностью сдержаться после вопроса о своей активной светской жизни. Об обстоятельствах инцидента рассказывает 24 Канал.

Что не понравилось Соболенко на US Open

Во втором раунде соревнований она менее чем за час справилась с нейтральной россиянкой Полиной Яценко – 6:1, 6:1.

После матча 28-летней теннисистке задали вопрос о том, как она чувствует себя эмоционально после начала турнира. Один из журналистов обратил внимание на то, что на прошлой неделе спортсменка участвовала в большом количестве вечеринок и медиа-мероприятий, а теперь начался большой турнир.

Ты что, шутишь? "Вечеринки, веселье"? Почему ты вообще такое говоришь? Почему ты об этом думаешь? Что это вообще за вопрос? Просто потому, что я публиковала какие-то мероприятия с брендами, вы думаете, что я гуляла и не тренировалась?",

– отреагировала Соболенко.

Впоследствии теннисистка не дала журналисту объяснить свой вопрос.

Инцидент между Соболенко и журналистом: смотрите видео

Отметим, что в Украине у Соболенко сложилась негативная репутация. Дело в том, что она публично поддерживала Лукашенко, подписывая соответствующие коллективные письма. В то же время спортсменка не выразила однозначного осуждения действий России и Беларуси, ограничившись общими призывами к миру.

Что Соболенко говорит о войне России против Украины

В мае она пожаловалась на значительное давление и негатив, с которыми ей пришлось столкнуться в теннисном туре из-за российско-украинской войны.

В то же время она повторила нарратив Кремля о том, что раньше белорусы и украинцы были как "братья и сестры".

До этого первая ракетка мира заявляла, что россияне не хотят войны.