В начале лета этого года Джан Пьеро Гасперини возглавил Рому, сменив Клаудио Раньери. Новый главный тренер не рассчитывает на украинского футболиста Артема Довбыка.

Украинский форвард может сменить клубную прописку до конца трансферного окна. Рома готова отпустить Артема Довбика в другую команду, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Альфреда Педулла.

Куда Рома отдаст Довбика?

Будущее украинского нападающего в Роме под вопросом. Итальянской клуб хочет избавиться от Артема Довбика до конца трансферного окна из-за большой зарплаты, которая прописана в контракт форварда.

В клубе не хотели бы платить большую зарплату не основному футболисту. "Волки" нашли выход, как уменьшить нагрузку на бюджет команды – Артема Довбыка планируют отдать в аренду.

Милан не против арендовать у Ромы украинского футболиста. "Россонери" готовы также обменять мексиканского форварда Сантьяго Хименеса на голеадора "волков" Артема Довбыка.

К слову. Артем Довбык заинтересовал не только Милан. Также Вильярреал из Испании претендует на украинского футболиста.

Напомним, что в прошлом сезоне Артем Довбык сыграл в 45 матчах за итальянскую Рому. В составе "волков" украинский форвард забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщали о том, что Артемом Довбыком заинтересовался клуб из АПЛ. Ранее в нем выступал украинский футболист.