5 января, 13:39
Футболист сборной Украины может оказаться в европейском гранде

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Артем Довбик может перейти из Ромы в другой клуб в зимнее трансферное окно 2026 года.
  • Ранее обсуждался возможный обмен Довбика между Ромой и Наполи на Ромелу Лукаку.

Артем Довбык потерял роль основного нападающего в Роме с приходом на тренерский мостик Джан Пьеро Гасперини. Поэтому "волки" планируют продать украинского форварда.

В трансферной саге с участием Довбыка появился неожиданный поворот. Лидер сборной Украины может перебраться в один из грандов итальянской Серии А, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Мирко Ди Натале.

Куда может перейти Довбик?

По имеющейся информации, Рома контактировала с Ювентусом по трансферу Довбыка зимой 2026 года. Римляне собственно и предложили туринцам украинского футболиста, но сейчас нельзя говорить о конкретном результате.

Ювентус не давал публичного ответа относительно возможного перехода украинца. А сам кейс находится на стадии предварительного обсуждения между представителями клубов.

Ранее сообщали о том, что Довбык может стать частью обмена между Ромой и Наполи. Как пишет Calcionapoli1926, римляне могут обменять лидера сборной Украины на Ромелу Лукаку.

К слову. По данным Transfermarkt, контракт Довбыка с Ромой рассчитан до июня 2029 года. Трансферная стоимость украинского футболиста составляет 20 миллионов евро.

Что известно о выступлениях Довбыка в Роме?

  • Украинский форвард перешел в Рому летом 2024 года. "Волки" заплатили Жироне около 35 миллионов евро за трансфер Довбыка.

  • В прошлом сезоне лидер сборной Украины отметился 17 голами и отдал 4 результативные передачи во всех матчах за Рому.

  • В текущей кампании статистика Артема не такая яркая. Украинский нападающий успел отметиться двумя забитыми мячами и двумя ассистами за "волков".

  • Также ранее сообщали, что украинец может продолжить карьеру в Турции. Довбыком заинтересовался местный футбольный гранд.

  • Отметим, что сам Довбик хотел бы остаться в Серии А. Форвард Ромы и сборной Украины отказал клубу из чемпионата Англии.