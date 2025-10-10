85-летний специалист выбрал лишь одного футболиста из команды Сергея Реброва, который его откровенно разочаровывает. Им оказался нападающий итальянской Ромы Артем Довбик, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Интересно Не Шевченко или Ребров: Довбик признался, кого из украинских звезд вернул бы в сборную

Кто в составе сборной Украины разочаровывает Йожефа Сабо?

Йожеф Сабо аргументировал свой выбор. По его мнению, Довбик должен действовать на футбольном поле совсем по-другому. Ему нужно больше себя предлагать под передачи партнеров по команде и получать мяч на ход. Именно этих критериев экстренер не может найти в игре Артема.

Довбик. В моем понимании, центральный нападающий должен действовать совсем по-другому. Артем мало двигается, он вроде бы прикован к центральным защитникам соперника и все. В итальянских командах центрбеки всегда в движении, поэтому и форварду нужно больше себя предлагать, получать мяч на ход. У Довбика, к сожалению, я этого не вижу. Ему тяжело даже убежать от оппонента. Что сейчас он может, так это неплохо сыграть головой на стандарте,

– сказал Сабо.

В большом интервью "Украинский футбол" Йожеф Йожефович выдал еще одну откровенность. Сабо выбрал трех игроков, которые больше не являются потерями для сборной Сергея Реброва. Ими оказались Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.

"Цыганков – безусловно талантливый игрок, но у него бешеный травматизм, чуть ли не каждую вторую игру он ломается. И он живет от травмы до травмы... Зинченко, Цыганков и Ярмоленко – это не потери для Украины сейчас, они уже не те, все эти ребята", – заявлял футбольный специалист.

Что известно о выступлениях Довбыка за сборную Украины?

Довбик дебютировал за главную команду страны в конце марта 2021-го, когда получил 9 минут в матче квалификации к ЧМ против Казахстана. И игра закончилась мировой 1:1.

Свой дебютный гол за сборную Артем забил в 1/8 финала Евро-2020 в ворота Швеции. Это взятие ворот заставило украинских фанов неистовствовать. Ведь мяч Артема вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы и был забит на последней 120-й минуте (в дополнительных таймах).

Всего за спиной форварда уже 38 игр за "сине-желтых" – 11 голов и 4 результативные передачи.

Отметим, что Довбик попал в заявку "сине-желтых" на матч против Исландии, который состоится 10 октября в Рейкьявике (данные УАФ).

К слову, в списке Реброва на октябрьские игры отбора только два чистых форварда. Кроме Артема там также присутствует нападающий Жироны Владислав Ванат.