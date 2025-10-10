85-річний фахівець обрав лише одного футболіста з команди Сергія Реброва, який його відверто розчаровує. Ним виявився нападник італійської Роми Артем Довбик, пише 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Цікаво Не Шевченко чи Ребров: Довбик зізнався, кого з українських зірок повернув би у збірну

Хто у складі збірної України розчаровує Йожефа Сабо?

Йожеф Сабо аргументував свій вибір. На його думку, Довбик повинен діяти на футбольному полі зовсім по-іншому. Йому потрібно більше себе пропонувати під передачі партнерів по команді та отримувати м'яч на хід. Саме цих критеріїв екстренер не може знайти у грі Артема.

Довбик. У моєму розумінні, центральний нападник має діяти зовсім по-іншому. Артем мало рухається, він начебто прикутий до центральних захисників суперника, і все. В італійських командах центрбеки завжди в русі, тому й форварду потрібно більше себе пропонувати, отримувати м’яч на хід. У Довбика, на жаль, я цього не бачу. Йому важко навіть втекти від опонента. Що зараз він може, так це непогано зіграти головою на стандарті,

– сказав Сабо.

У великому інтерв'ю "Український футбол" Йожеф Йожефович видав ще одну відвертість. Сабо обрав трьох гравців, які більше не є втратами для збірної Сергія Реброва. Ними виявились Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко.

"Циганков – безумовно талановитий гравець, але в нього шалений травматизм, ледь не кожну другу гру він ламається. Та він живе від травми до травми… Зінченко, Циганков і Ярмоленко – це не втрати для України зараз, вони вже не ті, всі ці хлопці", – заявляв футбольний фахівець.

Що відомо про виступи Довбика за збірну України?

Довбик дебютував за головну команду країни вкінці березня 2021-го, коли отримав 9 хвилин у матчі кваліфікації до ЧС проти Казахстану. Та гра закінчилась мировою 1:1.

Свій дебютний гол за збірну Артем забив в 1/8 фіналу Євро-2020 у ворота Швеції. Це взяття воріт змусило українських фанів шаленіти. Адже м'яч Артема вивів Україну у чвертьфінал чемпіонату Європи та був забитий на останній 120-й хвилині (у додаткових таймах).

Загалом за спиною форварда вже 38 ігор за "синьо-жовтих" – 11 голів і 4 результативні передачі.

Відзначимо, що Довбик потрапив у заявку "синьо-жовтих" на матч проти Ісландії, який відбудеться 10 жовтня у Рейк'явіку (дані УАФ).

До слова, у списку Реброва на жовтневі ігри відбору лише два чисті форварди. Окрім Артема там також присутній нападник Жирони Владислав Ванат.