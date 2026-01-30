Одним из ярких таких примеров является нападающий Артем Рыбак. 15-летний парень из Черновцов попал в академию Барселоны и громко о себе там заявляет, сообщает 24 Канал.
Как украинец забивает за Барселону?
Еще в сентябре Рыбак помог Барселоне выиграть Клубный чемпионат мира в категории U-18. Тогда украинец забил единственный гол в финальном матче против Расинга.
Теперь же Артем зажег на Международном кубке Alkass, который ежегодно проходит в катарском городе Доха. Участие в этом турнире принимают команды из игроков до 17 лет.
Барселона добыла 7 очков в трех матчах на групповой стадии, а в полуфинале переиграла Mohammed VI Football Academy (3:1). В решающей встрече каталонцы встретились со сверстниками из ПСЖ.
Героем этого матча как раз и стал Артем Рыбак. Украинец оформил дубль и помог испанской команде победить со счетом 5:2. Парень играет в нападении "блаугранас", поэтому его нередко называют "украинским Месси".
Рыбак положил дубль в ворота ПСЖ: смотреть видео
Для Барселоны это первый в истории выигранный Международный кубок Alkass. Ранее в этом турнире по три раза побеждали ПСЖ и Реал, дважды – Aspire International, еще по одному трофею на счету Флуминенсе и Рейнджерс.
К слову, в декабре Рыбак также засиял в матче за Барселону. Украинец оформил хет-трик в матче против Интер Майами, который проходил в рамках Кубка Лионеля Месси.
Как Барселона проводит сезон 2025 – 2026?
- Текущая кампания неплохо складывается для взрослой команды каталонского клуба. Барселона является лидером чемпионата Испании, выиграв 17 из 21-го матча.
- Также команда вышла в четвертьфинал Кубка страны, а в битве за Суперкубок Испании переиграла мадридский Реал со счетом 3:2. Кроме этого, "блаугранас" остаются в борьбе в еврокубках.
- Барселона выиграла 5 из 8-ми матчей основной стадии Лиги чемпионов и заняла пятое место в турнирной таблице. Это позволило подопечным Ганси Флика напрямую выйти в 1/8 финала.