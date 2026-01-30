Одним з яскравих таких прикладів є нападник Артем Рибак. 15-річний хлопець з Чернівців потрапив до академії Барселони та гучно про себе там заявляє, повідомляє 24 Канал.

Як українець забиває за Барселону?

Ще у вересні Рибак допоміг Барселоні виграти Клубний чемпіонат світу в категорії U-18. Тоді українець забив єдиний гол у фінальному матчі проти Расінга.

Тепер же Артем запалив на Міжнародному кубку Alkass, який щорічно проходить в катарському місті Доха. Участь в цьому турнірі беруть команди з гравців до 17 років.

Барселона здобула 7 очок в трьох матчах на груповій стадії, а у півфіналі переграла Mohammed VI Football Academy (3:1). У вирішальній зустрічі каталонці зустрілися з однолітками з ПСЖ.

Героєм цього матчу як раз і став Артем Рибак. Українець оформив дубль та допоміг іспанській команді тріумфувати з рахунком 5:2. Хлопець грає в нападі "блаугранас", тому його нерідко називають "українським Мессі".

Рибак поклав дубль у ворота ПСЖ: дивитися відео

Для Барселони це перший в історії виграний Міжнародний кубок Alkass. Раніше в цьому турнірі по три рази перемагали ПСЖ та Реал, двічі – Aspire International, ще по одному трофею на рахунку Флуміненсе та Рейнджерс.

До слова, у грудні Рибак також засяяв у матчі за Барселону. Українець оформив хет-трик у матчі проти Інтер Маямі, який проходив в рамках Кубка Ліонеля Мессі.

