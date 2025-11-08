Легенда футбола похвалил 18-летнего украинца за дебютный ассист в чемпионате Германии

В пятницу, 7 ноября, состоялись первые матчи 12 тура немецкой Бундеслиги 2 по футболу. В одном из них Динамо Дрезден дома принимал Нюрнберг.

В стартовом составе гостей вышел 18-летний украинский форвард Артем Степанов. Он помог своей команде одержать победу со счетом 2:1, информирует 24 Канал.

Как сыграл Степанов?

Начало поединка было очень удачным для Нюрнберга и уроженца Луцка, в частности. Он уже в первой атаке отдал голевой пас на Рафаэля Любаха, который и открыл счет на 15-й секунде.

Этот ассист стал дебютным для Артема в составе Нюрнберга. В целом он провел на поле в матче против Динамо Дрезден 74 минуты и получил оценку 7,3 от статистического портала WhoScored.

Дебютный ассист Степанова за Нюрнберг: смотрите видео

После финального свистка главный тренер Нюрнберга Мирослав Клозе поделился впечатлениями от быстрого гола своей команды. Легендарный в прошлом форвард похвалил игроков, отметив хороший пас украинца.

Мы хотели сыграть прямо вперед, и они это великолепно сделали. Артем сделал великолепную передачу, Момо хорошо атаковал ближнюю штангу, а Рафа сделал великолепный рывок. Тем более замечательно, что это произошло сегодня лишь через 15 секунд,

– цитирует Клозе официальный сайт Нюрнберга.

К слову. После победы команда 18-летнего украинца набрала 15 очков. Нюрнберг поднялся на девятую строчку турнирной таблицы второго по силе немецкого дивизиона.

Напомним, что накануне в матче Рейнджерс – Рома дебютным ассистом в Лиге Европы отметился Артем Довбик. Он помог своей команде одержать победу со счетом 2:0.

Что известно об Артеме Степанове?