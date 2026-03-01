Зимой в Эредивизи переехали Александр Зинченко и Артем Степанов. Правда, первый получил тяжелую травму и в этом сезоне за Аякс уже не сыграет, сообщает 24 Канал.
Как Степанов забил за Утрехт?
В свою очередь Степанов пытается закрепиться в середняке лиги Утрехте. В первых пяти матчах 18-летний нападающий записал на свой счет только один ассист.
Впрочем в матче против АЗ Алкмаар Артему наконец удалось забить. Команда Степанова считалась аутсайдером пары, но уже на 9-й минуте Катлин вывел Утрехт вперед.
А перед перерывом преимущество хозяев увеличил Степанов, поразив ворота алкмаарцев с пенальти. Таким образом, форвард стал лишь пятым украинцем, забивавшим в Эредивизи.
Как Степанов забил в ворота АЗ Алкмаар: смотреть видео
Ранее в чемпионате Нидерландов забивали Евгений Левченко, Руслан Валеев, Денис Олейник и Александр Яковенко. К слову, Утрехту удалось сохранить счет 2:0.
Это третья победа клуба в последних четырех играх. Благодаря успеху команда поднялась на 8 место в турнирной таблице Эредивизи, которое дает право бороться в плей-офф за путевку в Лигу конференций.
Что известно об Артеме Степанове?
- Нападающий в 2022 году перебрался в Германию из-за полномасштабного вторжения России в Украину. До этого Артем числился в академии Шахтера. Степанов проходил просмотр в Баварии, но в итоге игрока переманил к себе Байер.
- Там игрок начал зажигать на уровне U-17 и U-19, забив 49 голов в 73-х матчах. Благодаря его стилю игры и характерной прическе Степанова прозвали "украинским Голандом".
- Впоследствии Артем присоединился к взрослой команде Байера и сыграл два матча в Лиге чемпионов. Летом игрок перешел в аренду в Нюрнберг, но в 14-ти матчах оформил по одному голу и ассисту.
- Зимой украинец досрочно покинул Нюрнберг и на правах аренды перебрался в Утрехт. Также Степанов запомнился отказом от игры за сборную Украины U-20 под руководством Дмитрия Михайленко.
- Поговаривают, что у нападающего возник конфликт с ассистентом тренера Владимиром Езерским. Сейчас 18-летний игрок вызывается в молодежную сборную Украины, где забил уже один гол в 5-ти встречах.