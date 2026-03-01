Взимку до Ередівізі переїхали Олександр Зінченко та Артем Степанов. Правда, перший отримав важку травму і цього сезону за Аякс вже не зіграє, повідомляє 24 Канал.

До теми "У нього більше нічого немає": Сабо розніс Зінченка та засумнівався, чи той потрібен збірній

Як Степанов забив за Утрехт?

У свою чергу Степанов намагається закріпитися в середняку ліги Утрехті. У перших п'яти матчах 18-річний нападник записав на свій рахунок тільки один асист.

Втім у матчі проти АЗ Алкмаар Артему нарешті вдалось забити. Команда Степанова вважалась аутсайдером пари, але вже на 9-й хвилині Катлін вивів Утрехт вперед.

А перед перервою перевагу господарів збільшив Степанов, вразивши ворота алкмаарців з пенальті. Таким чином, форвард став лише п'ятим українцем, який забивав у Ередівізі.

Як Степанов забив у ворота АЗ Алкмаар: дивитися відео

Раніше в чемпіонаті Нідерландів забивали Євген Левченко, Руслан Валєєв, Денис Олійник та Олександр Яковенко. До слова, Утрехту вдалось зберегти рахунок 2:0.

Це третя перемога клубу в останніх чотирьох іграх. Завдяки успіху команда піднялась на 8 місце в турнірній таблиці Ередівізі, яке дає право змагатися у плей-оф за путівку в Лігу конференцій.

Що відомо про Артема Степанова?