Сравнивают с Холандом: скандальный игрок сборной Украины впервые забил в чемпионате Нидерландов

Украинские футболисты продолжают выступать в элитных европейских чемпионатах. Этой зимой болельщики получили новый стимул наблюдать за чемпионатом Нидерландов.

Зимой в Эредивизи переехали Александр Зинченко и Артем Степанов. Правда, первый получил тяжелую травму и в этом сезоне за Аякс уже не сыграет, сообщает 24 Канал.

Как Степанов забил за Утрехт?

В свою очередь Степанов пытается закрепиться в середняке лиги Утрехте. В первых пяти матчах 18-летний нападающий записал на свой счет только один ассист.

Впрочем в матче против АЗ Алкмаар Артему наконец удалось забить. Команда Степанова считалась аутсайдером пары, но уже на 9-й минуте Катлин вывел Утрехт вперед.

А перед перерывом преимущество хозяев увеличил Степанов, поразив ворота алкмаарцев с пенальти. Таким образом, форвард стал лишь пятым украинцем, забивавшим в Эредивизи.

Как Степанов забил в ворота АЗ Алкмаар: смотреть видео

Ранее в чемпионате Нидерландов забивали Евгений Левченко, Руслан Валеев, Денис Олейник и Александр Яковенко. К слову, Утрехту удалось сохранить счет 2:0.

Это третья победа клуба в последних четырех играх. Благодаря успеху команда поднялась на 8 место в турнирной таблице Эредивизи, которое дает право бороться в плей-офф за путевку в Лигу конференций.

Что известно об Артеме Степанове?