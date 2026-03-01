Порівнюють з Голандом: скандальний гравець збірної України вперше забив в чемпіонаті Нідерландів
- Артем Степанов став п'ятим українцем, який забивав у Ередівізі.
- Нападник Утрехта вразив ворота АЗ Алкмаар з пенальті.
Українські футболісти продовжують виступати в елітних європейських чемпіонатах. Цієї зими вболівальники отримали новий стимул спостерігати за чемпіонатом Нідерландів.
Взимку до Ередівізі переїхали Олександр Зінченко та Артем Степанов. Правда, перший отримав важку травму і цього сезону за Аякс вже не зіграє, повідомляє 24 Канал.
Як Степанов забив за Утрехт?
У свою чергу Степанов намагається закріпитися в середняку ліги Утрехті. У перших п'яти матчах 18-річний нападник записав на свій рахунок тільки один асист.
Втім у матчі проти АЗ Алкмаар Артему нарешті вдалось забити. Команда Степанова вважалась аутсайдером пари, але вже на 9-й хвилині Катлін вивів Утрехт вперед.
А перед перервою перевагу господарів збільшив Степанов, вразивши ворота алкмаарців з пенальті. Таким чином, форвард став лише п'ятим українцем, який забивав у Ередівізі.
Як Степанов забив у ворота АЗ Алкмаар: дивитися відео
Раніше в чемпіонаті Нідерландів забивали Євген Левченко, Руслан Валєєв, Денис Олійник та Олександр Яковенко. До слова, Утрехту вдалось зберегти рахунок 2:0.
Це третя перемога клубу в останніх чотирьох іграх. Завдяки успіху команда піднялась на 8 місце в турнірній таблиці Ередівізі, яке дає право змагатися у плей-оф за путівку в Лігу конференцій.
Що відомо про Артема Степанова?
- Нападник у 2022 році перебрався до Німеччини через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. До цього Артем числився в академії Шахтаря. Степанов проходив перегляд у Баварії, але зрештою гравця переманив до себе Баєр.
- Там гравець почав запалювати на рівні U-17 та U-19, забивши 49 голів у 73-х матчах. Завдяки його стилю гри та характерній зачісці Степанова прозвали "українським Голандом".
- Згодом Артем приєднався до дорослої команди Баєра та відіграв два матчі в Лізі чемпіонів. Влітку гравець перейшов у оренду в Нюрнберг, але у 14-ти матчах оформив по одному голу та асисту.
- Взимку українець достроково залишив Нюрнберг та на правах оренди перебрався в Утрехт. Також Степанов запам'ятався відмовою від гри за збірну України U-20 під керівництвом Дмитра Михайленка.
- Подейкують, що у нападника виник конфлікт із асистентом тренера Володимиром Єзерським. Наразі 18-річний гравець викликається у молодіжну збірну України, де забив вже один гол у 5-ти зустрічах.