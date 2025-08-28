После этого поединка состоялась традиционная пресс-конференция. На ней тренер Земплина Антон Шолтис сделал громкое заявление относительно 19-летнего уроженца Ужгорода, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу словацкого клуба.

За какую сборную могут заиграть украинца?

Наставник хозяев расхвалил своего подопечного и высказался о его перспективах. Тренер намекнул, что Артур Мушак может сменить футбольное гражданство и выступать за сборную Словакии.

"Артур – универсальный игрок, который может играть обеими ногами и выполнять стандартные положения левой и правой. У него правильная уверенность в себе, замечательный обзор поля и дриблинг. Это перспективный атакующий футболист, который может стать настоящей находкой для сборной Словакии.

Гол Мушака? Он уже делает разницу на поле, и это взятие ворот придаст ему уверенности для дальнейшего развития", – сказал Шолтис

Что известно об Артуре Мушаке? Родился в Ужгороде, но впоследствии получил паспорт Венгрии. Футболист является воспитанником Земплина Михаловце, за первую команду которого провел 39 матчей. В них он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Отметим, что представители словацкой ассоциации уже подтвердили, что действительно работают над вопросом об изменении гражданства футболиста из Украины.

Напомним, что накануне Сергей Ребров огласил заявку сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026. В нее вошло 25 футболистов.