Після цього поєдинку відбулася традиційна пресконференція. На ній тренер Земпліна Антон Шолтіс зробив гучну заяву щодо 19-річного уродженця Ужгорода, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу словацького клубу.

Читайте також Домовленість досягнута: Динамо погодилося продати свого лідера у європейський клуб

За яку збірну можуть заграти українця?

Наставник господарів розхвалив свого підопічного та висловився про його перспективи. Тренер натякнув, що Артур Мушак може змінити футбольне громадянство та виступати за збірну Словаччини.

"Артур – універсальний гравець, який може грати обома ногами та виконувати стандартні положення лівою та правою. У нього правильна впевненість у собі, чудовий огляд поля та дриблінг. Це перспективний атакувальний футболіст, який може стати справжньою знахідкою для збірної Словаччини.

Гол Мушака? Він уже робить різницю на полі, і це взяття воріт додасть йому впевненості для подальшого розвитку", – сказав Шолтіс

Що відомо про Артура Мушака? Народився в Ужгороді, але згодом отримав паспорт Угорщини. Футболіст є вихованцем Земплін Міхаловце, за першу команду якого провів 39 матчів. У них він забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Зазначимо, що представники словацької асоціації вже підтвердили, що дійсно працюють над питанням щодо зміни громадянства футболіста з України.

Нагадаємо, що напередодні Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на перші матчі відбору до ЧС-2026. У неї ввійшло 25 футболістів.