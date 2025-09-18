Бывший голкипер Динамо и Шахтера Артур Рудько был задержан при незаконной попытке пересечения государственной границы. На тот момент известный футболист уже был мобилизован в ряды ВСУ.

Новыми деталями задержания Артура Рудько поделился журналист Константин Андриюк. Ведущий "Института Футбольной Репутации" получил информацию из проверенных собственных источников, сообщает 24 Канал со ссылкой на канал Андриюка.

Как задержали Рудько на границе?

Журналист сообщил хронологию событий. Эксголкиперу Динамо и Шахтера понадобилось трое суток, чтобы найти посредников для пересечения границы.

"В августе 2025-го Артур Рудько оказался в розыске ТЦК. 22 августа его задерживает ТЦК и доставляет его в ТЦК, оформляют штраф в размере 17 тысяч гривен, который он заплатил.

Далее он проходит ВВК и 31 августа Артура Рудько мобилизуют. Каким образом он договорился неизвестно, но его отпустили – возможно, собрать вещи.

3 сентября Артур Рудько уже был с группой задержан на границе с Приднестровьем. На тот момент, когда Рудько был задержан, он уже был мобилизован. Он должен был проходить службу в воинской части", – рассказал Андриюк.

Журналист удивляется, почему Рудько выбрал для побега границу с Приднестровьем, ведь его охраняют российские войска.

Что известно о задержании Рудько?