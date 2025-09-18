Колишній голкіпер Динамо та Шахтаря Артур Рудько був затриманий при незаконній спробі перетину державного кордону. На той момент відомий футболіст вже був мобілізований до лав ЗСУ.

Новими деталями затримання Артура Рудька поділився журналіст Костянтин Андріюк. Ведучий "Інституту Футбольної Репутації" здобув інформацію з перевірених власних джерел, повідомляє 24 Канал з посиланням на канал Андріюка.

Як затримали Рудька на кордоні?

Журналіст повідомив хронологію подій. Ексголкіперу Динамо і Шахтаря знадобилося три доби, щоб знайти посередників для перетину кордону.

"В серпні 2025-го Артур Рудько опинився в розшуку ТЦК. 22 серпня його затримує ТЦК та доправляє його до ТЦК, оформлюють штраф розміром у 17 тисяч гривень, який він заплатив.

Далі він проходить ВЛК і 31 серпня Артура Рудька мобілізують. Яким чином він домовився невідомо, але його відпустили – можливо, зібрати речі.

3 вересня Артур Рудько вже був з групою затриманий на кордоні з Придністров’ям. На той момент, коли Рудько був затриманий, він уже був мобілізований. Він мав проходити службу у військовій частині", – розповів Андріюк.

Журналіст дивується, чому Рудько обрав для втечі кордон з Придністров'ям, адже його охороняють російські війська.

Що відомо про затримання Рудька?