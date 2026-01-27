Свитолина эффектно разгромила третью ракетку мира в 1/4 финала на Australian Open

Во вторник, 27 января, состоялись первые четвертьфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В одном из них Элина Свитолина встречалась с представительницей США Коко Гофф.

Это было четвертое очное противостояние между спортсменками. Оно длилось всего 59 минут и завершилось победой украинской теннисистки, информирует 24 Канал.

Как прошел матч Свитолина – Гофф?

На старте поединка соперницы обменялись брейками, после чего Элина смогла наладить игру на своей подаче, а третья ракетка мира – нет.

Гофф до конца партии так и не навязала борьбу. Она наделала много двойных ошибок и уступила без шансов со счетом 1:6.

После этого американка отдала пять ракеток на перетяжку. Она желала, чтобы те стали жестче.

Однако эти манипуляции ей так и не помогли. Это был день Свитолиной, которая продолжила доминировать.

Во втором сете украинка практически не позволила Коко войти в игру, демонстрируя фантастический уровень тенниса. Элина выиграла три первых гейма, после чего Гофф все же прервала ужасную серию, хотя у Свитолиной снова был брейк-пойнт.

Американка несколько активизировалась, но приблизиться в счете так и не смогла. Элина действовала фантастически в решающие моменты и уверенно закрыла игру – 6:2.

Элина Свитолина – Коко Гофф 2:0 (6:1, 6:2)

Статистика. По ходу поединка Свитолина сделала четыре эйса и не имела ни одной двойной ошибки, реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов и выиграла 6 из 7 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 57:31 в пользу Элины (данные Flashscore).

Отметим, что в полуфинале украинка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.

Как выступает Свитолина в сезоне-2026?