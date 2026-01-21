Свитолина одержала вторую победу на Australian Open-2026: видеообзор игры с Климовичовой
- Элина Свитолина выиграла матч против Линды Климовичовой на Australian Open-2026 со счетом 2:0 (7:5, 6:1).
- Свитолина реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов и выиграла 9 из 10 геймов на своей подаче, общий баланс очков составил 68:48 в её пользу.
В среду, 21 января, начались поединки второго раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В одном из них Элина Свитолина встречалась с представительницей Польши Линдой Климовичовой.
Это было первое очное противостояние между спортсменками. Оно длилось чуть больше, чем один час и завершилось победой звездной украинки, информирует 24 Канал.
Как прошел матч Свитолина – Климовичова?
Старт поединка выдался довольно ровным. Теннисистки защищали свои подачи, а в шестом гейме Элина сделала свой первый брейк, однако в следующем же полька ответила своим.
Впоследствии Свитолина имела еще один брейк-пойнт, но не реализовала его и казалось, что все идет к тай-брейку. Однако при счете 6:5 украинка смогла навязать борьбу Линде и выиграла партию с первого же сетбола.
Во втором сете для Элины все уже было намного проще. Соперницы обменялись стартовыми геймами, после чего Свитолина отдала лишь два розыгрыша и уверенно закрыла игру – 6:1.
Элина Свитолина – Линда Климовичова 2:0 (7:5, 6:1)
Статистика. По ходу поединка Свитолина сделала три эйса при двух двойных ошибках, реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов и выиграла 9 из 10 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 68:48 в пользу Элины (данные Flashscore).
Смотрите видеообзор матча Свитолина – Климовичова
Отметим, что в одиночном разряде Украину на австралийском "мэйджоре" представляли шесть теннисисток. К сожалению, остальные пять вылетели уже в первом круге.
Среди них была и Александра Олейникова, которая дебютировала на турнирах серии Grand Slam. После своей игры с действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии Мэдисон Киз она сделала важный месседж на пресс-конференции.
Как выступает Свитолина в сезоне-2026?
Элина в нынешнем году провела семь матчей, в которых одержала все победы.
Она начала кампанию на турнире в Окленде, где стала чемпионкой, благодаря чему вошла в топ-5 самых титулованных теннисисток современности.
В первом круге Australian Open она переиграла Кристину Буксу, а в 1/16 финала сыграет против "нейтральной" Дианы Шнайдер.
Сейчас Элина занимает 12 место в в мировом рейтинге WTA.