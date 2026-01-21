Это было первое очное противостояние между спортсменками. Оно длилось чуть больше, чем один час и завершилось победой звездной украинки, информирует 24 Канал.

Как прошел матч Свитолина – Климовичова?

Старт поединка выдался довольно ровным. Теннисистки защищали свои подачи, а в шестом гейме Элина сделала свой первый брейк, однако в следующем же полька ответила своим.

Впоследствии Свитолина имела еще один брейк-пойнт, но не реализовала его и казалось, что все идет к тай-брейку. Однако при счете 6:5 украинка смогла навязать борьбу Линде и выиграла партию с первого же сетбола.

Во втором сете для Элины все уже было намного проще. Соперницы обменялись стартовыми геймами, после чего Свитолина отдала лишь два розыгрыша и уверенно закрыла игру – 6:1.

Элина Свитолина – Линда Климовичова 2:0 (7:5, 6:1)

Статистика. По ходу поединка Свитолина сделала три эйса при двух двойных ошибках, реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов и выиграла 9 из 10 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 68:48 в пользу Элины (данные Flashscore).

Отметим, что в одиночном разряде Украину на австралийском "мэйджоре" представляли шесть теннисисток. К сожалению, остальные пять вылетели уже в первом круге.

Среди них была и Александра Олейникова, которая дебютировала на турнирах серии Grand Slam. После своей игры с действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии Мэдисон Киз она сделала важный месседж на пресс-конференции.

Как выступает Свитолина в сезоне-2026?