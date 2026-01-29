Свитолина уступила в полуфинале Australian Open первой ракетке мира
- Элина Свитолина проиграла Арине Соболенко в полуфинале Australian Open со счетом 0:2 (2:6, 3:6).
- Соболенко встретится в финале с победительницей пары Джессика Пегула – Елена Рыбакина.
В четверг, 29 января, состоялся первый полуфинальный матч на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В нем Элина Свитолина встречалась с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
Это было седьмое очное противостояние между спортсменками. Оно длилось один час 17 минут и завершилось шестой победой белорусской теннисистки, информирует 24 Канал.
Как прошел матч Свитолина – Соболенко?
На старте поединка Элина сразу заработала двойной брейк-пойнт, однако не смогла его реализовать. После этого она защитила свою подачу, но дальше инициативу перехватила "нейтральная" спортсменка.
Арина сделала два брейка, а сама подавала успешно. В конце концов Свитолина уступила со счетом 2:6, проиграв первую партию на турнире.
Во втором сете украинка смогла сразу сделать свой брейк и обеспечила гандикап 2:0. Однако удержать его не смогла.
Соболенко ответила успешной серией. Она взяла пять подряд геймов и впоследствии одержала итоговую победу – 3:6 для Элины.
Элина Свитолина – Арина Соболенко 0:2 (2:6, 3:6)
Статистика. По ходу поединка Свитолина сделала два эйса при трёх двойных ошибках, реализовала один из четырёх брейк-пойнтов и выиграла четыре из восьми геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 65:46 не в пользу Элины (данные Flashscore).
Смотрите видеообзор матча Свитолина – Соболенко
Отметим, что в финале "нейтральная" теннисистка сыграет против победительницы пары Джессика Пегула – Елена Рыбакина.
Как выступает Свитолина в сезоне-2026?
Элина до матча с Соболенко провела 10 матчей, в которых одержала все победы.
Она торжествовала на турнире в Окленде, где стала чемпионкой, благодаря чему вошла в топ-5 самых титулованных теннисисток современности.
На Australian Open украинка переиграла Кристину Буксу, Линду Климовичеву, двух "нейтральных" теннисисток – Диану Шнайдер и Мирру Андрееву, а также третью ракетку мира Коко Гофф.
После завершения турнира Элина впервые с октября 2021 года вернется в топ-10 мирового рейтинга WTA.