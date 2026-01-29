Свитолина уступила в полуфинале Australian Open первой ракетке мира

В четверг, 29 января, состоялся первый полуфинальный матч на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В нем Элина Свитолина встречалась с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Это было седьмое очное противостояние между спортсменками. Оно длилось один час 17 минут и завершилось шестой победой белорусской теннисистки, информирует 24 Канал.

Как прошел матч Свитолина – Соболенко?

На старте поединка Элина сразу заработала двойной брейк-пойнт, однако не смогла его реализовать. После этого она защитила свою подачу, но дальше инициативу перехватила "нейтральная" спортсменка.

Арина сделала два брейка, а сама подавала успешно. В конце концов Свитолина уступила со счетом 2:6, проиграв первую партию на турнире.

Во втором сете украинка смогла сразу сделать свой брейк и обеспечила гандикап 2:0. Однако удержать его не смогла.

Соболенко ответила успешной серией. Она взяла пять подряд геймов и впоследствии одержала итоговую победу – 3:6 для Элины.

Элина Свитолина – Арина Соболенко 0:2 (2:6, 3:6)

Статистика. По ходу поединка Свитолина сделала два эйса при трёх двойных ошибках, реализовала один из четырёх брейк-пойнтов и выиграла четыре из восьми геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 65:46 не в пользу Элины (данные Flashscore).

Отметим, что в финале "нейтральная" теннисистка сыграет против победительницы пары Джессика Пегула – Елена Рыбакина.

Как выступает Свитолина в сезоне-2026?