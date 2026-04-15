Соперником "горняков" будет нидерландский АЗ из Алкмаара. Встреча в этом городе начнется 16 апреля в 19:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

По теме Таблица коэффициентов УЕФА в сезоне 2025 – 2026: на каком месте Украина

Где смотреть встречу?

Матч АЗ – Шахтер онлайн будет показан на территории Украины. Официальным транслятором Лиги конференций является компания Megogo, которая и обеспечит показ встречи.

Прямой эфир пройдет на канале "Megogo Футбол Перший". Он доступен на ОТТ-платформе Megogo в пакетах "Оптимальный", "Спорт" и "MEGOPACK". Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Как Шахтер играет в Лиге конференций?

Шахтер пытается второй раз в своей истории выиграть еврокубок. Команда Арды Турана без проблем прошла основную стадию Лиги конференций, выиграв 4 матча из шести.

Благодаря этому "горняки" заняли шестое место в общей таблице и напрямую вышли в 1/8 финала. Там тоже все начиналось хорошо, ведь донецкий клуб выиграл на выезде у Леха со счетом 3:1.

Однако во второй встрече Шахтер умудрился дважды пропустить еще до перерыва и оказаться на грани вылета. В итоге автогол соперника помог "горнякам" пройти дальше, хоть и счет от 1:2 в пользу Леха.

Что ждет Шахтер дальше?