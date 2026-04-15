Суперником "гірників" буде нідерландський АЗ з Алкмаара. Зустріч у цьому місті розпочнеться 16 квітня о 19:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Де дивитися зустріч?
Матч АЗ – Шахтар онлайн буде показаний на території України. Офіційним транслятором Ліги конференцій є компанія Megogo, яка і забезпечить показ зустрічі.
Прямий ефір пройде на каналі "Megogo Футбол Перший". Він доступний на ОТТ-платформі Megogo в пакетах "Оптимальний", "Спорт" та "MEGOPACK". Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Як Шахтар грає в Лізі конференцій?
Шахтар намагається вдруге у своїй історії виграти єврокубок. Команда Арди Турана без проблем пройшла основну стадію Ліги конференцій, вигравши 4 матчі з шести.
Завдяки цьому "гірники" посіли шосте місце у загальній таблиці та напряму вийшли до 1/8 фіналу. Там теж все починалось добре, адже донецький клуб виграв на виїзді у Леха з рахунком 3:1.
Проте у другій зустрічі Шахтар примудрився двічі пропустити ще до перерви та опинитися на межі вильоту. У підсумку автогол суперника допоміг "гірникам" пройти далі, хоч і рахунок від 1:2 на користь Леха.
Що чекає на Шахтар далі?
- АЗ мав стати найважчим суперником для донеччан у цьому євросезоні. Команда впевнено пройшла Спарту в 1/8 фіналу Ліги конференцій, хоч на основній стадії і посіла лише 14 місце.
- Проте перший матч вийшов успішним для "гірників". Шахтар зламав оборону нідерландців та забити три м'ячі. Зрештою рахунок 3:0 дає команді Турана хороші перспективи щодо виходу до півфіналу.
- Там українці гратимуть проти переможця пари Крістал Пелес – Фіорентина. Нагадаємо, що Шахтар також веде боротьбу за чемпіонство в Україні.
- Підопічні Турана зіграли внічию з ЛНЗ та втратили можливість обійти черкасців. Обидві команди ділять 1 – 2 місця в турнірній таблиці УПЛ, маючи порівну очок. Павда, у Шахтаря ще є матч в запасі.