Суперником "гірників" буде нідерландський АЗ з Алкмаара. Зустріч у цьому місті розпочнеться 16 квітня о 19:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися зустріч?

Матч АЗ – Шахтар онлайн буде показаний на території України. Офіційним транслятором Ліги конференцій є компанія Megogo, яка і забезпечить показ зустрічі.

Прямий ефір пройде на каналі "Megogo Футбол Перший". Він доступний на ОТТ-платформі Megogo в пакетах "Оптимальний", "Спорт" та "MEGOPACK". Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Як Шахтар грає в Лізі конференцій?

Шахтар намагається вдруге у своїй історії виграти єврокубок. Команда Арди Турана без проблем пройшла основну стадію Ліги конференцій, вигравши 4 матчі з шести.

Завдяки цьому "гірники" посіли шосте місце у загальній таблиці та напряму вийшли до 1/8 фіналу. Там теж все починалось добре, адже донецький клуб виграв на виїзді у Леха з рахунком 3:1.

Проте у другій зустрічі Шахтар примудрився двічі пропустити ще до перерви та опинитися на межі вильоту. У підсумку автогол суперника допоміг "гірникам" пройти далі, хоч і рахунок від 1:2 на користь Леха.

