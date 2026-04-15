АЗ Алкмаар – Шахтер где смотреть матч 1/4 финала Лиги конференций
- Матч АЗ – Шахтер состоится 16 апреля в 19:45 по киевскому времени.
- Первая игра между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу дончан.
Донецкий Шахтер готовится к очередной битве в еврокубках. Команда Арды Турана сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций.
Соперником "горняков" будет нидерландский АЗ из Алкмаара. Встреча в этом городе начнется 16 апреля в 19:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
По теме Таблица коэффициентов УЕФА в сезоне 2025 – 2026: на каком месте Украина
Где смотреть встречу?
Матч АЗ – Шахтер онлайн будет показан на территории Украины. Официальным транслятором Лиги конференций является компания Megogo, которая и обеспечит показ встречи.
Прямой эфир пройдет на канале "Megogo Футбол Перший". Он доступен на ОТТ-платформе Megogo в пакетах "Оптимальный", "Спорт" и "MEGOPACK". Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.
Как Шахтер играет в Лиге конференций?
Шахтер пытается второй раз в своей истории выиграть еврокубок. Команда Арды Турана без проблем прошла основную стадию Лиги конференций, выиграв 4 матча из шести.
Благодаря этому "горняки" заняли шестое место в общей таблице и напрямую вышли в 1/8 финала. Там тоже все начиналось хорошо, ведь донецкий клуб выиграл на выезде у Леха со счетом 3:1.
Однако во второй встрече Шахтер умудрился дважды пропустить еще до перерыва и оказаться на грани вылета. В итоге автогол соперника помог "горнякам" пройти дальше, хоть и счет от 1:2 в пользу Леха.
Что ждет Шахтер дальше?
- АЗ должен был стать самым тяжелым соперником для донетчан в этом евросезоне. Команда уверенно прошла Спарту в 1/8 финала Лиги конференций, хоть на основной стадии и заняла лишь 14 место.
- Однако первый матч получился успешным для "горняков". Шахтер взломал оборону нидерландцев и забить три мяча. В конце концов счет 3:0 дает команде Турана хорошие перспективы по выходу в полуфинал.
- Там украинцы будут играть против победителя пары Кристал Пэлас – Фиорентина. Напомним, что Шахтер также ведет борьбу за чемпионство в Украине.
- Подопечные Турана сыграли вничью с ЛНЗ и упустили возможность обойти черкасцев. Обе команды делят 1 – 2 места в турнирной таблице УПЛ, имея поровну очков. Павда, у Шахтера еще есть матч в запасе.