Это будет выездной матч для "сине-желтых". Он состоится в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, сообщает 24 Канал.
Читайте также Азербайджан – Украина: где смотреть второй матч "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2026
Когда начнется игра Азербайджан – Украина?
Очное противостояние между командами, уступившими в первом туре, состоится 9 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Обслужит этот поединок греческая бригада судей во главе с Василиосом Фотисом. Ему будут помогать ассистенты Андреас Ментанас и Михаил Пападакис.
Отметим, что в группе D также борются за выход на ЧМ-2026 Исландия и Франция. Именно последним подопечные Сергея Реброва проиграли в первом туре со счетом 0:2.
В то же время следующий соперник сборной Украины без шансов разгромно уступил исландцам (0:5). После того поединка Федерация футбола Азербайджана уволила главного тренера Фернанду Сантуша, которого на матч с "сине-желтыми" сменит наставник молодежной сборной Айхан Аббасов.
К слову. Всего сборные Украины и Азербайджана дважды пересекались на футбольном поле. В тех поединках "сине-желтые" не пропустили ни одного мяча – ничья 0:0 и победа 6:0.
Напомним, что накануне Мирон Маркевич дал свой прогноз на второй поединок Украины в отборе на ЧМ. Он ожидает очень непростое противостояние.
Какие кадровые потери сборной Украины перед матчем с Азербайджаном?
- На сентябрьский сбор Сергей Ребров вызвал 25 игроков, которые попали в основную заявку.
- Из-за повреждений еще перед первым туром команду покинули Роман Яремчук, Андрей Лунин, Александр Тымчик и Виталий Миколенко.
- К сожалению, после поражения от Франции добавилась еще одна потеря. Виктор Цыганков не успел восстановиться от повреждения и уже покинул лагерь национальной сборной.