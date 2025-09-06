27-летний футболист не успел восстановиться от мышечного повреждения, которое получил в матчах за клуб. Виктор Цыганков испытывает дискомфорт в ноге, а потому не поможет сборной Украины в поединке против Азербайджана, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Читайте также Как он не залетел: в сети вирусится лучший момент Украины в матче с Францией

Кто заменит Цыганкова в сборной?

Вингер Жироны уже покинул расположение команды Сергея Реброва. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба УАФ.

Видео, как Цыганков покинул лагерь сборной Украины

Цыганков не участвовал в стартовом поединке отбора против Франции и пропустил предматчевую тренировку. На правом фланге атаки "сине-желтых" футболиста Жироны заменил Александр Зубков. При необходимости на позиции Цыганкова может сыграть Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк из Полесья.

Напомним, что в первом матче квалификации на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла вице-чемпионам мира команде Франции со счетом 0:2.

Кадровые потери сборной Украины перед матчем с Азербайджаном

На сентябрьские матчи квалификации на ЧМ-2026 Сергей Ребров вызвал 25 футболистов.

К сожалению, на протяжении подготовки лагерь сборной Украины покинули несколько игроков: Александр Тымчик, Андрей Лунин, Виталий Миколенко, Роман Яремчук и Виктор Цыганков.

На их место Ребров вызвал Назара Волошина, Георгия Бущана, Богдана Михайличенко и Владислава Дубинчака.

Сейчас в обойме главного тренера сборной Украины 24 исполнителя, которые отправятся в Азербайджан.

Матч 2-го тура отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина состоится 9 сентября. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. В первом туре хозяева потерпели поражение от Исландии – 0:5.