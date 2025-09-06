27-річний футболіст не встиг відновитися від м'язового пошкодження, яке отримав у матчах за клуб. Віктор Циганков відчуває дискомфорт у нозі, а тому не допоможе збірній України у поєдинку проти Азербайджану, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

Читайте також Як він не залетів: у мережі віруситься найкращий момент України в матчі з Францією

Хто замінить Циганкова у збірній?

Вінгер Жирони вже залишив розташування команди Сергія Реброва. Відповідне відео опублікувала пресслужба УАФ.

Відео, як Циганков покинув табір збірної України

Циганков не брав участь у стартовому поєдинку відбору проти Франції та пропустив передматчеве тренування. На правому фланзі атаки "синьо-жовтих" футболіста Жирони замінив Олександр Зубков. За потреби на позиції Циганкова може зіграти Олександр Назаренко та Олексій Гуцуляк з Полісся.

Нагадаємо, що у першому матчі кваліфікації на ЧС-2026 збірна України програла віцечемпіонам світу команді Франції з рахунком 0:2.

Кадрові втрати збірної України перед матчем з Азербайджаном

На вересневі матчі кваліфікації на ЧС-2026 Сергій Ребров викликав 25 футболістів.

На жаль, упродовж підготовки табір збірної України залишили кілька гравців: Олександр Тимчик, Андрій Лунін, Віталій Миколенко, Роман Яремчук та Віктор Циганков.

На їхнє місце Ребров викликав Назара Волошина, Георгія Бущана, Богдана Михайліченка та Владислава Дубінчака.

Наразі в обоймі головного тренера збірної України 24 виконавці, які вирушать в Азербайджан.

Матч 2-го туру відбору на ЧС-2026 Азербайджан – Україна відбудеться 9 вересня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. У першому турі господарі зазнали поразки від Ісландії – 0:5.