27-річний футболіст не встиг відновитися від м'язового пошкодження, яке отримав у матчах за клуб. Віктор Циганков відчуває дискомфорт у нозі, а тому не допоможе збірній України у поєдинку проти Азербайджану, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.
Хто замінить Циганкова у збірній?
Вінгер Жирони вже залишив розташування команди Сергія Реброва. Відповідне відео опублікувала пресслужба УАФ.
Відео, як Циганков покинув табір збірної України
Циганков не брав участь у стартовому поєдинку відбору проти Франції та пропустив передматчеве тренування. На правому фланзі атаки "синьо-жовтих" футболіста Жирони замінив Олександр Зубков. За потреби на позиції Циганкова може зіграти Олександр Назаренко та Олексій Гуцуляк з Полісся.
Нагадаємо, що у першому матчі кваліфікації на ЧС-2026 збірна України програла віцечемпіонам світу команді Франції з рахунком 0:2.
Кадрові втрати збірної України перед матчем з Азербайджаном
- На вересневі матчі кваліфікації на ЧС-2026 Сергій Ребров викликав 25 футболістів.
- На жаль, упродовж підготовки табір збірної України залишили кілька гравців: Олександр Тимчик, Андрій Лунін, Віталій Миколенко, Роман Яремчук та Віктор Циганков.
- На їхнє місце Ребров викликав Назара Волошина, Георгія Бущана, Богдана Михайліченка та Владислава Дубінчака.
- Наразі в обоймі головного тренера збірної України 24 виконавці, які вирушать в Азербайджан.
Матч 2-го туру відбору на ЧС-2026 Азербайджан – Україна відбудеться 9 вересня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. У першому турі господарі зазнали поразки від Ісландії – 0:5.