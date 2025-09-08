Це буде виїзний матч для "синьо-жовтих". Він відбудеться у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова, повідомляє 24 Канал.

Коли розпочнеться гра Азербайджан – Україна?

Очне протистояння між командами, що поступилися в першому турі, відбудеться 9 вересня. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 19:00 за київським часом.

Обслужить цей поєдинок грецька бригада суддів на чолі з Васіліосом Фотісом. Йому допомагатимуть асистенти Андреас Ментанас і Міхаїл Пападакіс.

Зазначимо, що у групі D також змагаються за вихід на ЧС-2026 Ісландія та Франція. Саме останнім підопічні Сергія Реброва програли в першому турі з рахунком 0:2.

Водночас наступний суперник збірної України без шансів розгромно поступився ісландцям (0:5). Після того поєдинку Федерація футболу Азербайджану звільнила головного тренера Фернанду Сантуша, якого на матч з "синьо-жовтими" змінить наставник молодіжної збірної Айхан Аббасов.

До слова. Всього збірні України й Азербайджану двічі перетиналися на футбольному полі. В тих поєдинках "синьо-жовті" не пропустили жодного м'яча – нічия 0:0 і перемога 6:0.

Нагадаємо, що напередодні Мирон Маркевич дав свій прогноз на другий поєдинок України у відборі на ЧС. Він очікує на дуже непросте протистояння.

Які кадрові втрати збірної України перед матчем з Азербайджаном?