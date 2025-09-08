Сборная Украины по футболу проведет вторую встречу в рамках отбора на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва после неудачного старта квалификации попытается взять первые очки в поединке с Азербайджаном.

Это будет выездной матч для "сине-желтых". Он состоится в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, сообщает 24 Канал.

Читайте также Азербайджан – Украина: где смотреть второй матч "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2026

Когда начнется игра Азербайджан – Украина?

Очное противостояние между командами, уступившими в первом туре, состоится 9 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Обслужит этот поединок греческая бригада судей во главе с Василиосом Фотисом. Ему будут помогать ассистенты Андреас Ментанас и Михаил Пападакис.

Отметим, что в группе D также борются за выход на ЧМ-2026 Исландия и Франция. Именно последним подопечные Сергея Реброва проиграли в первом туре со счетом 0:2.

В то же время следующий соперник сборной Украины без шансов разгромно уступил исландцам (0:5). После того поединка Федерация футбола Азербайджана уволила главного тренера Фернанду Сантуша, которого на матч с "сине-желтыми" сменит наставник молодежной сборной Айхан Аббасов.

К слову. Всего сборные Украины и Азербайджана дважды пересекались на футбольном поле. В тех поединках "сине-желтые" не пропустили ни одного мяча – ничья 0:0 и победа 6:0.

Напомним, что накануне Мирон Маркевич дал свой прогноз на второй поединок Украины в отборе на ЧМ. Он ожидает очень непростое противостояние.

Какие кадровые потери сборной Украины перед матчем с Азербайджаном?