Азербайджан – Україна: о котрій годині розпочнеться матч відбору на ЧС-2026 з футболу
- Матч Азербайджан – Україна відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом у Баку, на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова.
- Збірна України має кадрові втрати: Роман Яремчук, Андрій Лунін, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко та Віктор Циганков не зможуть взяти участь у матчі.
Збірна України з футболу проведе другу зустріч у рамках відбору на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва після невдалого старту кваліфікації спробує взяти перші очки в поєдинку з Азербайджаном.
Це буде виїзний матч для "синьо-жовтих". Він відбудеться у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Азербайджан – Україна: де дивитися другий матч "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026
Коли розпочнеться гра Азербайджан – Україна?
Очне протистояння між командами, що поступилися в першому турі, відбудеться 9 вересня. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 19:00 за київським часом.
Обслужить цей поєдинок грецька бригада суддів на чолі з Васіліосом Фотісом. Йому допомагатимуть асистенти Андреас Ментанас і Міхаїл Пападакіс.
Зазначимо, що у групі D також змагаються за вихід на ЧС-2026 Ісландія та Франція. Саме останнім підопічні Сергія Реброва програли в першому турі з рахунком 0:2.
Водночас наступний суперник збірної України без шансів розгромно поступився ісландцям (0:5). Після того поєдинку Федерація футболу Азербайджану звільнила головного тренера Фернанду Сантуша, якого на матч з "синьо-жовтими" змінить наставник молодіжної збірної Айхан Аббасов.
До слова. Всього збірні України й Азербайджану двічі перетиналися на футбольному полі. В тих поєдинках "синьо-жовті" не пропустили жодного м'яча – нічия 0:0 і перемога 6:0.
Нагадаємо, що напередодні Мирон Маркевич дав свій прогноз на другий поєдинок України у відборі на ЧС. Він очікує на дуже непросте протистояння.
Які кадрові втрати збірної України перед матчем з Азербайджаном?
- На вересневий збір Сергій Ребров викликав 25 гравців, які потрапили до основної заявки.
- Через пошкодження ще перед першим туром команду залишили Роман Яремчук, Андрій Лунін, Олександр Тимчик і Віталій Миколенко.
- На жаль, після поразки від Франції додалася ще одна втрата. Віктор Циганков не встиг відновитися від пошкодження та вже залишив табір національної збірної.