Болельщики не подбирали слов после неудачного матча сборной Украины в Азербайджане. Команда Сергея Реброва откровенно разочаровала на старте отбора на ЧМ-2026.

Сборная Украины провалила старт отбора на чемпионат мира-2026. После поражения от Франции в первом туре команда Сергея Реброва не смогла обыграть Азербайджан, сообщает 24 Канал.

По теме Отбор на ЧМ-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица

Что пишут фанаты?

"Сине-желтые" сыграли вничью с кавказцами (1:1), при том, что за день до игры Азербайджан уволил главного тренера Фернанду Сантуша. Неудивительно, что такой результат вызвал возмущение у фанатов.

В комментариях на спортивных сайтах, а также в инстаграме УАФ, фанаты активно уничтожают сборную Украины. Больше всего же достается Сергею Реброву, которого призывают уйти в отставку.

Петицию можно написать за увольнение Реброва? Сколько надо голосов, 25 тысяч?

А что еще надо, чтобы Реброва уволить?

Стоит уволить всех игроков!

Вручить всем повестки в армию, к строительным работам. На другое они не способны. А также всем "профессионалам" федерации футбола, пусть строят оборонительные сооружения.

С каждой игрой дно пробивается все ярче.

Ребров, пожалуйста, просто уйди в отставку, будь мужчиной!

Ничья это хороший результат, учитывая, что азербайджанский футбол на подъеме. Главное помните, уважаемые, что в мире не осталось слабых сборных.

От "лучшей сборной в истории" до худшей.

Почему так много негативных комментариев? Я не успеваю лайкать.

Пока будет Ребров – будет такой позорный футбол.

Лучше бы дома сидели.

Эту сборную невозможно смотреть.

Отдайте "Лева Матчу" комментаторам, потому что нужно быть мастером, чтобы это смотреть и не материться.

Больше не буду смотреть сборную, пока не сменят Реброва.

Что пишут о ничьей Украины и Азербайджана:

Напомним, что Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" выиграли 12 матчей из 28-ми. Также у команды было по 8 ничьих и поражений при этом тренере.

Читайте также "Болельщикам – терпения": Ребров впервые отреагировал на неудачу сборной Украины

Турнирное положение в группе: