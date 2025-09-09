"Реброва уволить и вручить всем повестки": что пишут фанаты о позорном матче сборной Украины
- Сборная Украины сыграла вничью с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026.
- Ничейный результат вызвал возмущение у фанатов, которые призывают к увольнению Сергея Реброва.
- Украина занимает третье место в отборочной группе.
Болельщики не подбирали слов после неудачного матча сборной Украины в Азербайджане. Команда Сергея Реброва откровенно разочаровала на старте отбора на ЧМ-2026.
Сборная Украины провалила старт отбора на чемпионат мира-2026. После поражения от Франции в первом туре команда Сергея Реброва не смогла обыграть Азербайджан, сообщает 24 Канал.
Что пишут фанаты?
"Сине-желтые" сыграли вничью с кавказцами (1:1), при том, что за день до игры Азербайджан уволил главного тренера Фернанду Сантуша. Неудивительно, что такой результат вызвал возмущение у фанатов.
В комментариях на спортивных сайтах, а также в инстаграме УАФ, фанаты активно уничтожают сборную Украины. Больше всего же достается Сергею Реброву, которого призывают уйти в отставку.
- Петицию можно написать за увольнение Реброва? Сколько надо голосов, 25 тысяч?
- А что еще надо, чтобы Реброва уволить?
- Стоит уволить всех игроков!
- Вручить всем повестки в армию, к строительным работам. На другое они не способны. А также всем "профессионалам" федерации футбола, пусть строят оборонительные сооружения.
- С каждой игрой дно пробивается все ярче.
- Ребров, пожалуйста, просто уйди в отставку, будь мужчиной!
- Ничья это хороший результат, учитывая, что азербайджанский футбол на подъеме. Главное помните, уважаемые, что в мире не осталось слабых сборных.
- От "лучшей сборной в истории" до худшей.
- Почему так много негативных комментариев? Я не успеваю лайкать.
- Пока будет Ребров – будет такой позорный футбол.
- Лучше бы дома сидели.
- Эту сборную невозможно смотреть.
- Отдайте "Лева Матчу" комментаторам, потому что нужно быть мастером, чтобы это смотреть и не материться.
- Больше не буду смотреть сборную, пока не сменят Реброва.
Что пишут о ничьей Украины и Азербайджана:
Напомним, что Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" выиграли 12 матчей из 28-ми. Также у команды было по 8 ничьих и поражений при этом тренере.
Турнирное положение в группе:
- Сборная Украины попала в группу D квалификации на ЧМ-2026, где нашими соперниками являются Франция, Исландия и Азербайджан.
- В первых двух матчах "сине-желтые" набрали один балл, занимая третье место в группе.
- Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель квартета, тогда как вице-чемпион будет соревноваться в плей-офф за путевку на Мундиаль.
- Свои следующие матчи в квалификации чемпионата мира Украина проведет 10 и 13 октября – против Исландии и Азербайджана соответственно.
- Контракт Сергея Реброва с УАФ рассчитан до 31 июля 2026 года.