Укр Рус
Sport News 24 Футбол "Реброва уволить и вручить всем повестки": что пишут фанаты о позорном матче сборной Украины
9 сентября, 23:11
3

"Реброва уволить и вручить всем повестки": что пишут фанаты о позорном матче сборной Украины

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Сборная Украины сыграла вничью с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026.
  • Ничейный результат вызвал возмущение у фанатов, которые призывают к увольнению Сергея Реброва.
  • Украина занимает третье место в отборочной группе.

Болельщики не подбирали слов после неудачного матча сборной Украины в Азербайджане. Команда Сергея Реброва откровенно разочаровала на старте отбора на ЧМ-2026.

Сборная Украины провалила старт отбора на чемпионат мира-2026. После поражения от Франции в первом туре команда Сергея Реброва не смогла обыграть Азербайджан, сообщает 24 Канал.

По теме Отбор на ЧМ-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица

Что пишут фанаты?

"Сине-желтые" сыграли вничью с кавказцами (1:1), при том, что за день до игры Азербайджан уволил главного тренера Фернанду Сантуша. Неудивительно, что такой результат вызвал возмущение у фанатов.

В комментариях на спортивных сайтах, а также в инстаграме УАФ, фанаты активно уничтожают сборную Украины. Больше всего же достается Сергею Реброву, которого призывают уйти в отставку.

  • Петицию можно написать за увольнение Реброва? Сколько надо голосов, 25 тысяч?
  • А что еще надо, чтобы Реброва уволить?
  • Стоит уволить всех игроков!
  • Вручить всем повестки в армию, к строительным работам. На другое они не способны. А также всем "профессионалам" федерации футбола, пусть строят оборонительные сооружения.
  • С каждой игрой дно пробивается все ярче.
  • Ребров, пожалуйста, просто уйди в отставку, будь мужчиной!
  • Ничья это хороший результат, учитывая, что азербайджанский футбол на подъеме. Главное помните, уважаемые, что в мире не осталось слабых сборных.
  • От "лучшей сборной в истории" до худшей.
  • Почему так много негативных комментариев? Я не успеваю лайкать.
  • Пока будет Ребров – будет такой позорный футбол.
  • Лучше бы дома сидели.
  • Эту сборную невозможно смотреть.
  • Отдайте "Лева Матчу" комментаторам, потому что нужно быть мастером, чтобы это смотреть и не материться.
  • Больше не буду смотреть сборную, пока не сменят Реброва.

Что пишут о ничьей Украины и Азербайджана:

 

Напомним, что Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" выиграли 12 матчей из 28-ми. Также у команды было по 8 ничьих и поражений при этом тренере.

Читайте также "Болельщикам – терпения": Ребров впервые отреагировал на неудачу сборной Украины

Турнирное положение в группе:

  • Сборная Украины попала в группу D квалификации на ЧМ-2026, где нашими соперниками являются Франция, Исландия и Азербайджан.
  • В первых двух матчах "сине-желтые" набрали один балл, занимая третье место в группе.
  • Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель квартета, тогда как вице-чемпион будет соревноваться в плей-офф за путевку на Мундиаль.
  • Свои следующие матчи в квалификации чемпионата мира Украина проведет 10 и 13 октября – против Исландии и Азербайджана соответственно.
  • Контракт Сергея Реброва с УАФ рассчитан до 31 июля 2026 года.

 