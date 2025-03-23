"Красным дьяволам" надо отыгрывать два мяча после первой игры в Мурсии, чтобы остаться в дивизионе A. Стартовый свисток на стадионе "Cegeka Arena" в Генке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Прагматичный подход от полузащитника

Накануне этого матча своими ожиданиями от противостояния с украинцами поделился лидер сборной Бельгии Кевин Де Брюйне. Он оценил возможность вылета команды в низший дивизион и прагматично заявил, что такой вариант может быть даже лучшим для его команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Voetbalnieuws.

"Конечно, лучше побеждать, чтобы получать уверенность. Но, если это означает остаться в дивизионе А и проигрывать много матчей, возможно, лучше выступать в дивизионе B. В таком случае мы будем встречаться с большим количеством команд нашего уровня и сможем выиграть больше матчей, что также важно для рейтинга.

Чем больше мы проигрываем, тем ниже мы падаем в этом рейтинге. В таком случае у нас могут быть проблемы на чемпионате Европы и мира – во время жеребьевки важно быть в первой корзине", – заявил бельгиец.

К слову. Уже известно, что сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы ответный матч против Бельгии. Также Ребров объявил заявку на поединок, в которую вернулся один из лидеров команды.

Отметим, что ранее Украина и Бельгия дважды встречались между собой. Преимущество в истории противостояний имеют "сине-желтые" – по одной победе и ничьи, общий счет 3:1.