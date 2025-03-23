"Червоним дияволам" треба відігравати два м'ячі після першої гри в Мурсії, щоб залишитися в дивізіоні A. Стартовий свисток на стадіоні "Cegeka Arena" в Генку пролунає о 21:45 за київським часом.

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Прагматичний підхід від півзахисника

Напередодні цього матчу своїми очікуваннями від протистояння з українцями поділився лідер збірної Бельгії Кевін Де Брюйне. Він оцінив можливість вильоту команди в нижчий дивізіон і прагматично заявив, що такий варіант може бути навіть кращим для його команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на Voetbalnieuws.

"Звичайно, краще перемагати, щоб отримувати впевненість. Але, якщо це означає залишитися в дивізіоні А та програвати багато матчів, можливо, краще виступати в дивізіоні B. У такому випадку ми зустрічатимемося з більшою кількістю команд нашого рівня та зможемо виграти більше матчів, що також важливо для рейтингу.

Чим більше ми програємо, тим нижче ми падаємо в цьому рейтингу. В такому випадку у нас можуть бути проблеми на чемпіонаті Європи та світу – під час жеребкування важливо бути в першому кошику", – заявив бельгієць.

До слова. Вже відомо, що збірна України зіграє в жовтому комплекті форми матч-відповідь проти Бельгії. Також Ребров оголосив заявку на поєдинок, до якої повернувся один з лідерів команди.

Зазначимо, що раніше Україна та Бельгія двічі зустрічалися між собою. Перевагу в історії протистоянь мають "синьо-жовті" – по одній перемозі та нічиї, загальний рахунок 3:1.