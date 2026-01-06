Довбик может стать одноклубником партнеров по сборной Украины: где Артем может оказаться зимой

Нападающий сборной Украины Артем Довбик оказался в неприятной ситуации в Роме. Футболист получает все меньше игровой практики.

Немало СМИ пишут о недоверии Гасперини к Довбику и готовности клуба продать игрока. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Yahoo Sports, на Артема появился новый претендент.

Довбик может поехать в Португалию?

Отмечается, что Довбик оказался в сфере интересов португальской Бенфики. Агенты игрока предложили его услуги лиссабонскому клубу.

Тот решил подробнее проанализировать этот вариант, поскольку ищет усиление в центр нападения. Пока же главным страйкером "орлов" является Вангелис Павлидис.

Грек пока не дает повода усомниться в себе, оформив 23 гола в 31 матче. Довбик же может навязать ему конкуренцию или выходить в паре с Вангелисом.

Рома рассматривает вариант с арендой игрока. Клуб рассчитывает на то, что Артем заиграет в новой команде и это позволит клубу потом выгодно продать форварда. Контракт Довбика с римлянами действующий до 2029 года согласно Transfermarkt.

К слову, ранее была информация об интересе Бенфики к Арсению Батагову. Однако сам Жозе Моуринью опроверг эти слухи и даже высмеял их. Сейчас за "орлов" играют уже двое украинцев – Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Как Довбик выступает за Рому?