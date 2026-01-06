Довбик може стати одноклубником партнерів по збірній України: де Артем може опинитися взимку

Нападник збірної України Артем Довбик опинився у неприємній ситуації в Ромі. Футболіст отримує все менше ігрової практики.

Чимало ЗМІ пишуть про недовіру Гасперіні до Довбика та готовність клубу продати гравця. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Yahoo Sports, на Артема з'явився новий претендент.

До теми Герой збірної України Анатолій Трубін став найкращим воротарем Європи у 2025 році

Довбик може поїхати в Португалію?

Зазначається, що Довбик опинився у сфері інтересів португальської Бенфіки. Агенти гравця запропонували його послуги лісабонському клубу.

Той вирішив детальніше проаналізувати цей варіант, оскільки шукає підсилення в центр нападу. Наразі ж головним страйкером "орлів" є Вангеліс Павлідіс.

Грек поки не дає приводу засумніватися у собі, оформивши 23 голи у 31 матчі. Довбик же може нав'язати йому конкуренцію або виходити в парі із Вангелісом.

Рома розглядає варіант із орендою гравця. Клуб розраховує на те, що Артем заграє у новій команді і це дозволить клубу потім вигідно продати форварда. Контракт Довбика із римлянами чинний до 2029 року згідно з Transfermarkt.

До слова, раніше була інформація про інтерес Бенфіки до Арсенія Батагова. Проте сам Жозе Моурінью спростував ці чутки та навіть висміяв їх. Наразі за "орлів" грають вже двоє українців – Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Як Довбик виступає за Рому?