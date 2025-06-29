На клубном чемпионате мира обновили безумный рекорд, который держался 79 лет
- Матч между Бенфикой и Челси длился почти пять часов из-за двухчасовой паузы, вызванной молнией.
- Игра вошла в историю как самый длинный официальный поединок, побив рекорд 1946 года.
В субботу, 28 июня, состоялись матчи 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025. В одном из них португальская Бенфика сыграла против английского Челси.
Матч между "орлами" и "аристократами" длился почти пять часов. Два из которых было использовано только на вынужденную паузу в связи с плохими погодными условиями, сообщает 24 канал.
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Какой рекорд установили Бенфика и Челси
Матч между Бенфикой и Челси начался при благоприятных погодных условиях. Однако в самом конце второго тайма Славко Винчич, главный арбитр, остановил игру, ведь неподалеку было зафиксировано молнию.
Футболисты обеих команд были вынуждены уйти в раздевалку, а фанатов попросили покинуть трибуны. Матч между Бенфикой и Челси возобновился через два часа.
Таким образом противостояние между "орлами" и "аристократами" с учетом остановки продолжалось около 4 часов и 40 минут. Эта игра вошла в историю футбола, как самый длинный официальный поединок.
К слову. Предыдущий рекорд был установлен в далеком 1946 году. Тогда английские клубы Stockport County и Doncaster Rovers в рамках Division Three North Cup сыграли 203 минуты. Затем рефери остановил игру из-за наступления темноты.
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