Судаков отметился красивым голом в матче чемпионата Португалии
- Георгий Судаков забил красивый гол в матче Бенфика – Каса Пиа, открыв счет элегантным ударом на 17-й минуте.
- Команды сыграли вничью 2:2, а Бенфика после 11 туров занимает третье место в чемпионате Португалии, отставая от Порту и Спортинга.
В воскресенье, 9 ноября, состоялись матчи 11 тура чемпионата Португалии по футболу. В одном из них встречались Бенфика и Каса Пиа.
В стартовом составе "орлов" вышли Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Именно полузащитника сборной Украины признали лучшим игроком поединка, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Бенфики.
Как сыграли Судаков и Трубин?
Он открыл счет в домашнем матче для лиссабонского клуба. На 17-й минуте Георгий отправил мяч в ворота соперников элегантным ударом после сброса от Эвангелоса Павлидиса.
Для украинца это результативное действие стало первым с 23 сентября. В целом он провел на поле 79 минут, в течение которых создал два голевых момента, отдал 26 из 33 точных передач и получил желтую карточку.
Гол Судакова в ворота Каса Пиа: смотрите видео
Судакова заменили при счете 2:1 в пользу его команды. Перед этим Анатолий Трубин отразил пенальти, но при попытке выбить мяч сразу же автоголом отметился защитник "орлов" Томаш Араужу.
А в конце встречи Бенфика упустила победу после неудачной игры на выходе украинского вратаря, что привело ко второму голу гостей. В общем Анатолий совершил три сейва в отчетном матче.
К слову. После 11 туров Бенфика занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии по футболу. "Орлы" отстают на шесть зачетных баллов от Порту и на три от Спортинга.
Напомним, что после этого поединка состоится пауза на международные матчи. Судаков и Трубин оказались в заявке сборной Украины, которая проведет решающие игры отбора на ЧМ-2026 против Франции и Исландии.
Что известно о карьере Судакова в Бенфике?
Стал игроком "орлов" 30 августа 2025 года, перейдя из Шахтера на правах аренды с пунктом об обязательном выкупе после завершения сезона.
Сумма перехода составит 27 миллионов евро и "горняки" получат процент от перепродажи футболиста.
По данным Transfermarkt, украинец провел в составе лиссабонцев 14 матчей. В них он забил три гола и отдал две результативные передачи.