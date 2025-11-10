Судаков відзначився красивим голом у матчі чемпіонату Португалії
- Георгій Судаков забив красивий гол у матчі Бенфіка – Каса Піа, відкривши рахунок елегантним ударом на 17-й хвилині.
- Команди зіграли внічию 2:2, а Бенфіка після 11 турів посідає третє місце в чемпіонаті Португалії, відстаючи від Порту та Спортінга.
У неділю, 9 листопада, відбулися матчі 11 туру чемпіонату Португалії з футболу. В одному з них зустрічалися Бенфіка та Каса Піа.
У стартовому складі "орлів" вийшли Анатолій Трубін і Георгій Судаков. Саме півзахисника збірної України визнали найкращим гравцем поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Бенфіки.
Як зіграли Судаков і Трубін?
Він відкрив рахунок у домашньому матчі для лісабонського клубу. На 17-й хвилині Георгій відправив м’яч у ворота суперників елегантним ударом з льоту після скидання від Евангелоса Павлідіса.
Для українця ця результативна дія стала першою з 23 вересня. Загалом він провів на полі 79 хвилин, протягом яких створив два гольові моменти, віддав 26 з 33 точних передач і отримав жовту картку.
Гол Судакова у ворота Каса Піа: дивіться відео
Судакова замінили за рахунку 2:1 на користь його команди. Перед цим Анатолій Трубін відбив пенальті, але при спробі вибити м'яч одразу ж автоголом відзначився захисник "орлів" Томаш Араужу.
А наприкінці зустрічі Бенфіка втратила перемогу після невдалої гри на виході українського воротаря, що призвело до другого гола гостей. Загалом Анатолій здійснив три сейви у звітному матчі.
До слова. Після 11 турів Бенфіка посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії з футболу. "Орли" відстають на шість залікових балів від Порту та на три від Спортінга.
Нагадаємо, що після цього поєдинку відбудеться пауза на міжнародні матчі. Судаков і Трубін опинилися в заявці збірної України, яка проведе вирішальні ігри відбору на ЧС-2026 проти Франції та Ісландії.
Що відомо про кар'єру Судакова у Бенфіці?
Став гравцем "орлів" 30 серпня 2025 року, перейшовши з Шахтаря на правах оренди з пунктом про обов'язковий викуп після завершення сезону.
Сума переходу складе 27 мільйонів євро й "гірники" отримають відсоток від перепродажу футболіста.
За даними Transfermarkt, українець провів у складі лісабонців 14 матчів. У них він забив три голи та віддав дві результативні передачі.