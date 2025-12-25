Умер с кислородной маской на лице: что известно о внезапной смерти биатлониста Баккена

Ужасная трагедия произошла в мире биатлона 23 декабря. В возрасте 27 лет неожиданно умер норвежский спортсмен Сиверт Баккен.

Биатлонист находился в Италии, где выступал за команду Vingrom. 24 Канал подробнее рассказывает о том, что известно о смерти Баккена.

Что стало причиной смерти Баккена?

Мертвого Сиверта был найден в отеле в Италии на перевале Лавазе 23 декабря 2025 года. Его семья не сообщила о причинах смерти, но попросила покоя в это непростое время.

Известно, что тело Баккена обнаружили его товарищи по сборной Норвегии. Они были встревожены тем, что норвежец не пришел завтракать в условленное время.

Они должны были вместе потренироваться в тот день. Позже исполняющая обязанности генерального секретаря федерации Норвегии по лыжным видам спорта Эмили Нордскар дала свой комментарий относительно смерти.

Наши мысли сейчас прежде всего с семьей Сиверта и всеми, кто был ему близок. Мы сотрудничаем с итальянскими властями на месте происшествия. Конечно, мы находимся в контакте с итальянской полицией на месте происшествия. Они работают в полную силу. Мы не знаем, что стало причиной смерти. Это должна выяснить полиция,

Почему Баккен делал паузу в карьере?

Позже она рассказала, что на биатлонисте была кислородная тренировочная маска, когда его нашли мертвым. Норвежская ассоциация биатлона не знает деталей приобретения и использования этой маски.

Ожидается, что после рождественских праздников будет проведено вскрытие тела Баккена. В норвежской ассоциации надеются, что это позволит следствию установить причину смерти спортсмена.

Известно также, что перед этим сезоном у Сиверта была двухлетняя пауза в профессиональной карьере. В 2022 году его начали беспокоить проблемы с сердцем. Норвежец вынужденно поставил свою карьеру на паузу и перенес операцию.

В том же году после вакцинации от коронавируса у Баккена диагностировали перикардит. Из-за этого норвежец отказался от соревнований на несколько лет. В сезоне 2024 – 2025 Баккен таки вернулся к тренировкам и выступил на этапах Кубка IBU.

