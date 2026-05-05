"Можно организовать": Билодид указала, за какую сумму подерется со звездой украинского бокса
Олимпийская медалистка по дзюдо Дарья Билодид отреагировала на слухи о своем бое в ММА. Ее соперницей может стать талантливая украинская боксерка Кира Макогоненко.
Разговоры о возможном бое с Кирой Макогоненко по правилам ММА несколько неожиданно решила подогреть Дарья Билодид. Призер Олимпиады-2024 в дзюдо сделала соответствующую публикацию в сторис инстаграм.
О чем шла речь в контексте Билодид и Макогоненко?
Спортсменка сделала репост новости о возможном бое, где говорилось, что этим летом может произойти ее дебют в ММА, а потенциальной соперницей является звезда бокса Кира Макогоненко. Очевидно, больше всего дзюдоистке понравилась сумма гонораров – миллион долларов.
Призовые неплохие, можно организовать,
– ироничной отметила Дарья Билодид.
Не осталась в стороне и Макогоненко, которая в собственном инстаграме ответила, что они "подумают над этим".
Что было в карьерах спортсменок раньше?
Дарья Билодид сделала паузу в карьере по дзюдо. Сейчас 25-летняя спортсменка не выступает на официальных соревнованиях с Олимпийских игр 2024 года.
Среди достижений украинки – две золотые медали чемпионатов мира (2018, 2019), три титула чемпионки Европы и бронзовая медаль Олимпиады-2020.
Недавно спортивный директор Федерации дзюдо Украины Виталий Дубров прокомментировал возможное возвращение Дарьи. По его словам, Дарья продолжает поддерживать физическую форму и даже посещает тренировки, поэтому ее карьера еще не завершена.
Кроме дзюдо, Билодид вовлечена еще и в футбол. В марте 2025 года она подписала контракт с Металлистом 1925. Об этом сообщил официальный сайт харьковского клуба.
О 17-летней Кире Макогоненко известно, что в 14 лет получила звание мастера спорта. В 2023-м спортсменка в свой актив записала "серебро" чемпионата Европы по боксу среди юниорок. Впоследствии она выиграла чемпионат Украины U19. В марте она дебютировала на профессиональном боксерском ринге.
Во время вечера бокса организованного Александром Усиком 17-летняя спортсменка решением судей победила Полину Довгиньку.
Что сейчас происходит в украинском ММА?
- Вскоре несколько украинцев будут драться на крупнейших аренах мира. В субботу, 9 мая, на турнире UAE Warriors 71 за титул в легком весе (70.3 килограмма) будет соревноваться непобедимый (12-0) проспект Владислав Руднев. Соперником украинца станет Мартун Межлумян (15-3) из Армении.
- В ночь на 10 мая свой поединок на UFC 328 проведет бывший чемпион Bellator Ярослав Амосов (29-1). Украинец встретится с испанцем Хоэлем Альваресом (23-3) в рамках полусреднего веса (77 килограммов). Бой состоится в американском штате Нью-Джерси.
- Ранее Амосов комментировал появление президента США Дональда Трампа на турнире UFC.