Женская сборная Украины по борьбе завершила выступление на чемпионате Европы-2025. "Сине-желтые" в девятый раз в своей истории заняли первое место в командном зачете, пишет 24 Канал.

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Украина выиграла женский командный зачет Евро-2025 по борьбе

Сборная Украины была представлена во всех десяти весовых категориях женской борьбы. Подопечные Владимира Яременко выиграли все золотые финалы, в которых принимали участие.

Оксана Ливач и Алла Белинская во второй раз стали чемпионками Европы. А вот Ирина Бондарь и Анастасия Алпеева завоевали дебютное "золото" континентального первенства на взрослом уровне в своей карьере.

Кроме того, украинские девушки завоевали четыре бронзовые награды. На подиум поднимались Александра Хоменец, Соломия Винник, Алина Филиппович и Ирина Коляденко.

Все медали женской сборной Украины по борьбе на ЧЕ-2025

"золото": Оксана Ливач (весовая категория до 50 килограммов), Ирина Бондарь (62 килограмма), Алла Белинская (72 килограмма), Анастасия Алпеева (76 килограммов)

"бронза": Александра Хоменец (55 килограммов), Соломия Винник (57 килограммов), Алина Филиппович (59 килограммов), Ирина Коляденко (65 килограммов)

Женская сборная Украины – триумфатор Евро-2025 / фото United World Wrestling

Эти результаты позволили нашей сборной выиграть командный зачет Евро-2025 по женской борьбе. Украинки суммарно набрали 180 баллов, опередив Турцию на 22 балла.

Командный зачет Евро-2025 по женской борьбе

1. Украина – 180 очков

2.Турция – 158

3. Румыния – 79

Отметим, что впервые женская сборная Украины по борьбе выигрывала командный зачет в 2004 году в Швеции. Тогда украинки завоевали три золотые и две серебряные медали. Также наши девушки торжествовали на континентальных первенствах в 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2023, 2024.