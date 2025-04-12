Жіноча збірна України з боротьби завершила виступ на чемпіонаті Європи-2025. "Синьо-жовті" вдев'яте у своїй історії посіли перше місце в командному заліку, пише 24 Канал.

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Україна виграла жіночий командний залік Євро-2025 з боротьби

Збірна України була представлена у всіх десяти вагових категоріях жіночої боротьби. Підопічні Володимира Яременка виграли усі золоті фінали, в яких брали участь.

Оксана Лівач та Алла Белінська вдруге стали чемпіонками Європи. Натомість Ірина Бондар та Анастасія Алпєєва здобули дебютне "золото" континентальної першості на дорослому рівні у своїй кар'єрі.

Крім того, українські дівчата здобули чотири бронзові нагороди. На подіум підіймалися Олександра Хоменець, Соломія Винник, Аліна Філіпович та Ірина Коляденко.

Усі медалі жіночої збірної України з боротьби на ЧЄ-2025

"золото": Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кілограмів), Ірина Бондар (62 кілограми), Алла Белінська (72 кілограми), Анастасія Алпєєва (76 кілограмів)

"бронза": Олександра Хоменець (55 кілограмів), Соломія Винник (57 кілограмів), Аліна Філіпович (59 кілограмів), Ірина Коляденко (65 кілограмів)

Жіноча збірна України – тріумфатор Євро-2025 / фото United Word Wresling

Ці результати дозволили нашій збірній виграти командний залік Євро-2025 з жіночої боротьби. Українки сумарно набрали 180 балів, випередивши Туреччину на 22 бали.

Командний залік Євро-2025 з жіночої боротьби

1. Україна – 180 очок

2.Туреччина – 158

3. Румунія – 79

Зазначимо, що вперше жіноча збірна України з боротьби вигравала командний залік у 2004 році у Швеції. Тоді українки здобули три золоті та дві срібні медалі. Також наші дівчата тріумфували на континентальних першостях у 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2023, 2024.