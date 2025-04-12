Жіноча збірна України з боротьби завершила виступ на чемпіонаті Європи-2025. "Синьо-жовті" вдев'яте у своїй історії посіли перше місце в командному заліку, пише 24 Канал.
Читайте також Головного тренера збірної України визнали найкращим у Європі
Україна виграла жіночий командний залік Євро-2025 з боротьби
Збірна України була представлена у всіх десяти вагових категоріях жіночої боротьби. Підопічні Володимира Яременка виграли усі золоті фінали, в яких брали участь.
Оксана Лівач та Алла Белінська вдруге стали чемпіонками Європи. Натомість Ірина Бондар та Анастасія Алпєєва здобули дебютне "золото" континентальної першості на дорослому рівні у своїй кар'єрі.
Крім того, українські дівчата здобули чотири бронзові нагороди. На подіум підіймалися Олександра Хоменець, Соломія Винник, Аліна Філіпович та Ірина Коляденко.
Усі медалі жіночої збірної України з боротьби на ЧЄ-2025
- "золото": Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кілограмів), Ірина Бондар (62 кілограми), Алла Белінська (72 кілограми), Анастасія Алпєєва (76 кілограмів)
- "бронза": Олександра Хоменець (55 кілограмів), Соломія Винник (57 кілограмів), Аліна Філіпович (59 кілограмів), Ірина Коляденко (65 кілограмів)
Жіноча збірна України – тріумфатор Євро-2025 / фото United Word Wresling
Ці результати дозволили нашій збірній виграти командний залік Євро-2025 з жіночої боротьби. Українки сумарно набрали 180 балів, випередивши Туреччину на 22 бали.
Командний залік Євро-2025 з жіночої боротьби
- 1. Україна – 180 очок
- 2.Туреччина – 158
- 3. Румунія – 79
Зазначимо, що вперше жіноча збірна України з боротьби вигравала командний залік у 2004 році у Швеції. Тоді українки здобули три золоті та дві срібні медалі. Також наші дівчата тріумфували на континентальних першостях у 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2023, 2024.