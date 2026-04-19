Грузины освистали российский гимн на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси

Столица Грузии принимает европейское первенство по дзюдо, на котором россияне и белорусы допущены к участию под собственными флагами и с национальными гимнами. Зрители на трибунах громко выразили свое отношение к такому решению и к представителям оккупанта.

Показательный эпизод произошел во время награждения одного из россиян золотом. Присутствующие в зале устроили атлету из страны-убийцы "теплый" прием, пишет ZN.ua.

Смотрите также Российская гимнастка получила последнее "китайское предупреждение" из-за поступка с флагом Украины

Что произошло на чемпионате Европы по дзюдо?

Тимур Арбузов из России стал чемпионом Европы, в решающей схватке одержав победу над местным любимцем Тато Григалашвили.

На церемонии награждения, как отмечает проект "Эхо Кавказа", должен был звучать гимн России, но трибуны устроили настолько оглушительный свист и выкрики "Россия – оккупант", что запись было практически не слышно.

Гимн России освистали в Тбилиси – смотрите видео:

Почему россияне допущены к чемпионату Европы по дзюдо?