ЧМ-2026 станет краш-тестом для футболистов: интервью со спортивным врачом о жаре и перелетах

С точки зрения условий чемпионат мира по футболу-2026 вызвал много вопросов еще до своего начала. Перед стартовым матчем на турнире мы пообщались с медицинским экспертом, который объяснил, чего же ожидать от крупнейшего Мундиаля в истории.

Розыгрыш XXIII чемпионата мира по футболу уже точно можно назвать историческим.

Многое здесь будет впервые: три страны-хозяйки одновременно, рекорды по количеству городов, команд, людей, задействованных в подготовке. Такой размах таит и определенные трудности. Например, он может стать довольно тяжелым для главных действующих лиц – футболистов.

Смена часовых поясов здесь колоссальная – три часа разницы, что больше чем от Украины до самой западной точки Европы. Игры будут проходить в горах Мексики и почти на берегу моря в Майами, а в среднем каждый второй из 16 городов ЧМ-2026 имеет свою климатическую зону.

О том, как спортсменам со всем этим справляться, почему кто-то получит преимущество,, а другим "нечего ловить" даже не из-за игровых моментов 24 Каналу рассказал известный в украинском футболе спортивный врач, автор телеграм-канала Hospital Pass Дмитрий Бабелюк.

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Без чего сборные не смогут нормально войти в чемпионат?

Дмитрий, не секрет, что турнир пройдет в довольно тяжелых для человеческого организма условиях. Поэтому самым первым встает вопрос: что будет на этом форуме характерной проблемой для медицинских штабов команд?

То, что это ударит по здоровью – абсолютно уверен. Во-первых, каждая из 8 климатических зон предусматривает определенный срок адаптации и акклиматизации. Мы видим разницу между условным Канзас-Сити, который является центральной точкой чемпионата и имеет континентальный климат, а также условным Лос-Анджелесом, где жара, влажность, равнина.

Эти места требуют двух разных программ тренировок и акклиматизации.

Как долго команды могут привыкать к местности?

В среднем организму требуется 10 – 14 дней для качественной акклиматизации. Конечно, этого времени ни у кого не будет и это будет давать дополнительный вызов как медицинским штабам, так и командам и игрокам. Придется играть не акклиматизированными, в сложном климате. Либо это будет заканчиваться плохой, очень медленной игрой, либо же возможно и травмами. Существует риск, что все будут учитывать длительность турнира, беречь себя.

???: Looks like the Norwegian squad is struggling to adapt to the heat… pic.twitter.com/bLfMSmprnj — The Touchline | ? (@TouchlineX) June 5, 2026

Как медикам сборных восстанавливать игроков после матчей при таких перепадах высот?

Будут применяться экспресс-методы. Когда мы говорим о жаре – приоритетом будет регидратация. В условиях потери натрия и жидкости игрокам необходимо будет эффективно пополнять их.

Медицинские штабы вынуждены будут работать очень качественно в плане жидкости: что именно, и когда игроки пьют. Также при изменении высоты нужно контролировать уровень насыщенности крови кислородом, а для этого необходима коррекция тренировочной нагрузки.

Такие вещи довольно легко и эффективно делать в условиях клубного сезона, но не постоянных перелетов. Вот это очень недооцененный фактор. Качественный сон, питание, или просто восстановление в тишине – будут иметь колоссальное влияние на качество восстановления. Поэтому медикам важно обеспечить игрокам хоть какую-то стабильность.

В чем разница между Катаром-2022 и США, Мексикой и Канадой-2026?

Четыре года назад эксперты критиковали чемпионат мира-2022, который прошел в жарком, но очень маленьком Катаре. Время в самолетах – главное отличие между этими турнирами?

Нет, не только. Катар был довольно интересным экспериментом. Его наоборот можно окрестить как "чемпионат мира в лабораторных условиях". Это была очень контролируемая среда: кондиционеры на стадионах, компактная география и никакого привыкания ко времени, потому что там один пояс.

Кроме того, чемпионат Катара проходил в середине сезона, когда игроки были на пике своей физической формы. Фактически они не были измучены. Сейчас нагрузка упадет на всех, не только на игроков.

Это будет сложно логистически. Часто футболисты не будут иметь качественного доступа к криосаунам или бассейнам – чему-то такому, что очень сложно с собой возить. Поэтому в этом плане ЧМ-2026 – это краш-тест для многих, даже топ-сборных. Но крупнейшие сборные получат, вероятно, преимущество.

То есть у условного Кюрасао проблемы возникнут в первую очередь?

Сто процентов. Будет измеряться размер бюджетов и более бедные сборные просто не смогут себе позволить хорошо готовиться в таких условиях. Но мне понравился тот факт, что некоторые команды тщательно подошли даже к выбору локаций проживания.

Возвращаясь в Канзас-Сити – это действительно крутая локация. Она центральная в США, поэтому оттуда можно удобно добраться до других точек внутри страны. Там континентальный и умеренный климат, который лучше позволяет игрокам адаптироваться при переходе к жаре Хьюстона или Даласа. Считаю, что Аргентина, Англия и Нидерланды, которые позаботились о проживании там, получат преимущество.

Что может помешать Месси и Роналду добиться успеха на ЧМ-2026?

Возможно в последний раз мы увидим на ЧМ ряд знаковых ветеранов: Месси, Роналду, Модрича, Неймара. Правда ли, что теоретически им будет еще сложнее, чем молодым?

Да, в этом есть смысл. К этим футболистам можно назвать еще много имен, фактически каждая сборная будет иметь нескольких ветеранов. Та же Бразилия везет и Казимиру, и еще много людей. С возрастом ухудшается терморегуляция, снижается объем плазмы крови, начинается более поздняя активация потоотделения.

В целом, акклиматизация спортсменов старше 35 лет требует гораздо большего времени. Это повлияет, возможно, на их выносливость на футбольном поле и то, сколько времени они готовы давать в высокой интенсивности. Интересный челлендж для них.

Думаю, при таких условиях ожидать от Месси, Роналду или Модрича максимум в течение 90 минут – слишком большая просьба.

Невероятно богатые Роналду и Месси могут позволить себе какой-то метод восстановления, который был бы эффективным, доступным только для них и не считался допингом?

Можно этот вопрос разделить на две части. Во-первых, могут ли футболисты с более высоким статусом позволить себе что-то большее, чем остальная часть команды? Да, это всегда было, это всегда в фокусе. Игроки уровня Роналду давно имеют своих личных фитнес-тренеров и собственную команду физических терапевтов. Так это и будет выглядеть.

Однако все равно они будут проходить все общие адаптационные моменты и моменты восстановления с командой, просто могут дополнительно что-то делать отдельно. Какого-то ноу-хау, магической пилюли, которую ты купишь за огромные деньги, и ты не будешь чувствовать никакой усталости – нет. Это все на уровне фольклора и фантазий.

Последний вопрос о капитане сборной Аргентины. Лионель Месси уже несколько лет играет именно в Штатах. Это дополнительное преимущество?

Это интересный кейс. Не совсем стоит анализировать предыдущие чемпионаты, которые проходили в похожих условиях – медицина развивается, футбол развивается. Действительно, ожидается, что команды из Латинской Америки и Африки будут иметь определенное преимущество, потому что они более привыкли к игре в похожих климатических зонах.

Посмотрим, создаст ли это ключевой эффект на футбольном поле.

Лионель Месси / Фото Getty Images

Какая крупная сборная уже могла допустить фатальную ошибку?

Некоторые топ-сборные, среди них участник финалов двух предыдущих Мундиалей Франция, играли товарищеские матчи в Европе до самого турнира. Сборная Дешама и Мбаппе провела завершающий спарринг за 8 дней до своего матча первого тура (обыграли Северную Ирландию в Лилли 8 июня – 24 Канал). Это ошибка?

Как я уже упоминал, адаптация должна длиться не менее 10 – 14 дней. Команда накануне игр, где будет достаточно серьезная жара, фактически сознательно отказывается от этого акклиматизационного окна, что может действительно вызвать проблемы.

Очевидно, они ставят ставку на командную химию и то, чтобы не терять возможность матчей с хорошими спарринг-партнерами. Но мне кажется, большинство команд действительно видит огромный фактор акклиматизации на этом чемпионате мира. И такой сознательный отказ от чего-то столь очевидного может сыграть очень злую шутку с командой Дешама.

Выглядит так, что они очень серьезно решают поиграть в рулетку. Возможно, они всех переиграли.

Разве это не похоже на ожидание, что все это выпадет на середину турнира? Теперь чемпионат очень длинный.

Возможно, посмотрим. Из группы еще надо выйти для начала. Но расчет вполне логичен.

Я понимаю то, чтобы команда адаптировалась под середину турнира, когда будут решающие матчи. Но не совсем правильно сравнивать выход на идеальную игровую форму и физическую форму с акклиматизацией.

Поясните, пожалуйста.

Можно быть акклиматизированным все время, а над физической формой и фитнесом работать отдельно. Это то, что делает большинство сборных. Считаю, если есть возможность адаптировать игроков перед стартом турнира, чтобы они уже об этом не думали, работали сугубо над своим фитнесом и готовностью – лучше это делать.

Какими будут травмы на этом чемпионате мира?

Мы уже затрагивали тему травм. Стоит ли ожидать их "эпидемии"?

Не назвал бы это таким словом, оно достаточно сильное в этом контексте. Но ожидать их можно, потому что летние турниры, особенно в условиях жары, тенденциозно имеют большее число травм.

Чемпионат проходит в конце сезона, когда игроки выступают на фоне не только физической усталости, но и ментальной, что также увеличивает риск травматизма. Вдобавок мы видели разные видео, как плохо отскакивают мячи, как поля стелются. Это тоже может быть фактором, если кто-то там не адаптируется. Есть разные моменты.

Поэтому я бы ожидал большего, возможно, количества повреждений. Но прямо "эпидемия", когда все будут ломаться, вряд ли. Хотя с такой организацией, подходом, планированием и условиями, которые складываются – ничему не удивлюсь.

Топ-команды уже потеряли несколько исполнителей перед стартом ЧМ. У Нидерландов не сумел вовремя восстановиться Тимбер, у немцев – Карл, который получил травму уже в США. Какого характера повреждений следует ожидать в первую очередь?

Мы всегда разделяем травмы на контактные и неконтактные. Контактные – происходят вследствие прямого столкновения между двумя игроками. И традиционно эти травмы, хоть их никак нельзя предотвратить, являются менее частыми в футболе.

На фоне усталости традиционно увеличивается именно их частота, ведь игроки где-то не успевают и стелются в подкатах. От усталости, также психологической, больше фолят. Начинаются эмоции, агрессия. Мы это часто видим на сборах, где футболисты на фоне огромной усталости не успевают за мячами и часто происходят драки. Что-то похожее может быть здесь.

Но это один фактор, второй – в зоне риска мышечные травмы. Они являются самыми популярными, наиболее частыми в футболе. Понятно, что они возникают на фоне также усталости. Травмы мышц задней поверхности бедра я бы тоже вывел в такой абсолют чего-то, что может часто возникать.

Кого эксперт считает фаворитами?

Дмитрий, кто твой фаворит чемпионата мира. Возможно, судя по организации.

Я вряд ли буду оригинальным. Кстати, сформировал тройку до того, как я узнал о Канзас-Сити. Это для меня стало сюрпризом, потому что и так решил – буду больше всего следить за Аргентиной, Англией и Нидерландами.

Но мне еще очень интересна Португалия. Считаю, что там состав, который может побороться за победу: с крутым тренером, с мотивированным Роналду и с игроками ПСЖ, которые на кураже, потому что дважды подряд взяли Лигу Чемпионов.

Кого отнесем к потенциальным неожиданностям?

Из "темных лошадок" я бы последовал за Колумбией. У них сейчас хороший момент, в том числе и Луиз Диас в выдающейся форме после сезона в Баварии. Мне кажется, они могут удивить. Но больше сложно сказать, ведь слишком много сменщиков.

Что дальше для Кристиана Эриксена?

Еще одно медийное событие, к сожалению, печальное. Я о повторном сердечном приступе у Кристиана Эриксена. Почему это вообще происходит с игроками топового уровня?

Это вещи, которые невозможно предугадать. И самое интересное в случае с Эриксеном, что он уже второй раз проходит обследования, которые абсолютно ничего не показывают. Эти вещи, такие как остановка сердца, они происходят, и от этого умирают люди, например, на марафонах.

Каждый раз марафоны в больших городах сопровождаются смертями. Для того там и стоят скорые. Вы просто никогда не знаете, когда что-то может случиться.

Не каждую сердечную историю можно предугадать. Порой это какие-то генетические предрасположенности, порой это просто сбой в системе одноразовый, иногда это реакция на что-то. Слишком много причин, чтобы их перечислять, потому что нет какой-то одной конкретной.

Даже если ты постоянно под наблюдением, то этот скрининг, постоянное тестирование, оно снижает риск, но не снижает его до нуля. Некоторые моменты не тестируются, не попадают, невозможно их обнаружить вовремя.

Футболисты сборных Украины и Дании во время эпизода с участием Кристиана Эриксена / Фото УАФ

Я лично не сомневаюсь, что в каком-то виде карьера датчанина продолжится. У него год контракта с Вольфсбургом и вряд ли соглашение кто-то будет разрывать, поскольку это может быть очень плохая медийная история. Поэтому зададим вопрос иначе: сколько времени ему нужно, чтобы вернуться?

Я бы тут немножко снизил градус трагедии. Потому что фактически не произошло ничего страшного. Произошло то, что мы могли ожидать. Поэтому игроку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Этот "спичечный коробок" зашит под кожу, он генерирует удары, используется для того, чтобы координировать деятельность сердца.

Что случилось с Эриксеном? Этот удар произошел. Возможно, он у него произошел впервые с момента, когда ему имплантировали этот дефибриллятор и он среагировал небольшой паникой. Но на деле ничего также вообще не произошло.

Вероятно, что сердце начало сбивать ритм, или начало биться слишком быстро, без причины, или наоборот приостановилось. Произошел удар тока – сердце перезапустилось. В это время Эриксен перепугался и упал. Возможно даже потерял сознание на несколько секунд. По видео видно, что он сразу пришел в себя.

А были ли случаи, когда это устройство работало во время матчей?

Такое случалось с Дейли Блиндом во время игры за Аякс. У него такое же устройство, и когда ему ударил током этот дефибриллятор, он просто присел на газон и спокойно показал замену тренерскому штабу, а потом просто ушел.

То есть не было того уровня паники и стресса, как произошло у Эриксена. Но кейс один в один. На самом деле это большой триумф медицины, а также правильное решение имплантировать это устройство Кристиану.

Что касается продолжения его карьеры, это будет зависеть исключительно от него. Важно, чтобы Эриксен понял, готов ли он еще раз это пережить, просто более спокойно.

Чемпионат мира-2026: что стоит знать?