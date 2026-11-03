"Не будет играть против России": Финляндия и другие страны объявили бойкот в поддержку Украины

В Финляндии серьезно настроены не допустить сборную России к участию в чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе. У этой европейской страны есть четкий план действий.

Представители хоккея одного из политических союзников Украины сообщили о твердой позиции относительно участия россиян в предстоящем чемпионате мира. Хоккейная федерация Финляндии заявила, что ее спортсмены не выйдут на лед вместе с представителями страны-агрессора.

Позиция Финляндии относительно участия России в ЧМ-2027

В национальной ассоциации страны отметили, что в течение нескольких дней консультируются с хоккейными федерациями других стран, чтобы собрать больше стран-участниц ЧМ-2027, которые откажутся играть против России.

Мы сейчас собираем как можно больше стран в общий фронт, чтобы сообщить IIHF, что ни один из нас не будет играть против России в этой ситуации. Это имеет гораздо больший вес, чем если бы мы объявили об этом только от своего имени,

– сказал председатель Федерации хоккея Финляндии Хейкки Гиетанен.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею может лишиться спонсора в результате возвращения сборной России в международный спорт.

Как решение CAS влияет на Украину

В пятницу, 30 октября, спортивный арбитраж в Лозанне отменил запрет для российских хоккейных сборных на участие в международных соревнованиях.

IIHF официально отреагировала на решение CAS, выразив разочарование и настаивая на том, что отстранение россиян служило гарантией безопасности для всех участников соревнований и принципа сохранения целостности спорта.