"Не будет играть против России": Финляндия и другие страны объявили бойкот в поддержку Украины

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Представители хоккея одного из политических союзников Украины сообщили о твердой позиции относительно участия россиян в предстоящем чемпионате мира. Хоккейная федерация Финляндии заявила, что ее спортсмены не выйдут на лед вместе с представителями страны-агрессора.

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Позиция Финляндии относительно участия России в ЧМ-2027

В национальной ассоциации страны отметили, что в течение нескольких дней консультируются с хоккейными федерациями других стран, чтобы собрать больше стран-участниц ЧМ-2027, которые откажутся играть против России.

Мы сейчас собираем как можно больше стран в общий фронт, чтобы сообщить IIHF, что ни один из нас не будет играть против России в этой ситуации. Это имеет гораздо больший вес, чем если бы мы объявили об этом только от своего имени– сказал председатель Федерации хоккея Финляндии Хейкки Гиетанен.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею может лишиться спонсора в результате возвращения сборной России в международный спорт.

Как решение CAS влияет на Украину

В пятницу, 30 октября, спортивный арбитраж в Лозанне отменил запрет для российских хоккейных сборных на участие в международных соревнованиях.

IIHF официально отреагировала на решение CAS, выразив разочарование и настаивая на том, что отстранение россиян служило гарантией безопасности для всех участников соревнований и принципа сохранения целостности спорта.