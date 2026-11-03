"Не буде грати проти Росії": Фінляндія та решта країн оголосили бойкот на підтримку України

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Представники хокею одного з політичних союзників України повідомили про тверду позицію щодо участі росіян у майбутній світовій першості. Федерація хокею Фінляндії заявила, що її спортсмени не вийдуть на лід з представниками країни-агресорки.

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Позиція Фінляндії щодо участі Росії у ЧС-2027

У національній асоціації країни зазначили, що протягом кількох днів консультуються з хокейними федераціями інших країн, щоб зібрати більше країн-учасниць ЧС-2027, які відмовляться грати проти Росії.

Ми зараз збираємо якомога більше країн у спільний фронт, щоб повідомити IIHF, що жоден з нас не гратиме проти Росії в цій ситуації. Це значно більше важить на чаші терезів, ніж якщо ми оголосимо про це лише від свого імені– сказав голова Федерації хокею Фінляндії Хейккі Гіетанен.

Нагадаємо, чемпіонат світу з хокею може втратити спонсора внаслідок повернення збірної Росії у міжнародний спорт.

Як рішення CAS впливає на Україну

У п'ятницю, 30 жовтня, спортивний арбітраж у Лозанні скасував заборону для російських хокейних збірних на участь у міжнародних змаганнях.

IIHF офіційно відреагувала на рішення CAS, висловивши розчарування та наполягаючи на тому, що відсторонення росіян слугувало гарантією безпеки для всіх учасників змагань і принципу збереження цілісності спорту.