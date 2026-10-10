"Единственная надежда": тренер Чепурного откровенно оценил шансы Украины на чемпионате мира

Вскоре в Роттердаме начнется чемпионат мира по спортивной гимнастике. Бывший тренер сборной Украины Геннадий Сартинский поделился своими ожиданиями.

По словам личного тренера Назара Чепурного, его спортсмен является главной ударной силой нашей сборной на континентальном первенстве. Об этом специалист рассказал сайту"Суспильне Спорт".

С какими надеждами сборная Украины подходит к ЧМ-2026

В состав мужской команды вошли Владислав Грико, Назар Чепурный, Олег Верняев, Богдан Супрун и Никита Мельников.

Именно чемпиона Европы-2026 Сартинский считает единственной надеждой сборной Украины.

То, что я видел из его выступлений, – все неплохо. Надеюсь, он хорошо подготовится и покажет хороший результат. Сейчас Назар – наша единственная надежда на борьбу за медали на чемпионате мира,

– подчеркнул тренер.

Отметим, что соревнования пройдут с 17 по 25 октября. Известно, что в "нейтральном" статусе там в соревнованиях примут участие российские спортсмены.

Что происходит в карьере Чепурного

В августе Назар Чепурный стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике в соревнованиях по опорному прыжку. После завоевания исторического золота спортсмен рассказал о разногласиях с украинскими спортивными руководителями.

В частности, он сообщал о отсутствие финансовой поддержки со стороны украинских спортивных структур во время подготовки к чемпионату Европы.

Впоследствии гимнаст добавил, что в Украине царит " не может тренироваться в "траурной обстановке" ".